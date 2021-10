Gims insulté par Maeva Ghennam, il débarque à Dubaï

Maeva Ghennam agite le rap game ces derniers jours, c’est désormais au tour de Gims d’être ciblé. Après s’être réconciliée avec Booba lors d’un showcase à Dubaï donnant lieu à une scène improbable entre eux en train de chanter un morceau le single « Daddy » de SDM, la candidate de télé-réalité s’est attaquée à Meugui.

Sans aucun respect, Maeva Ghennam chauffe Gims

Lors de cette soirée fameuse soirée de sa rencontre avec B2O, Maeva Ghennam a bien fêté l’événement et a visiblement bu un peu trop d’alcool. Dans une vidéo publiée sur la toile après le showcase, elle s’en prend à Gims et l’insulte méchamment. « La piraterie n’est jamais finie… et Maître Gims, ni*ue ta mère » lâche l’influenceuse tout en faisant un doigt d’honneur. En bruit de fond de la séquence on peut même entendre les fous rires de Booba qui a sans doute apprécié cette déclaration contre son rival.

Insulté, Meugui arrive à Dubaï !

Les images de Maeva Ghennam qui insulte Gims sont rapidement devenues virale sur les réseaux et n’ont pas échappé au rappeur de la Sexion D’Assaut. En effet Meugui vient d’arriver aux Emirats Arabes Unis où réside la jeune femme. « Dubaï où la revanche des bédouins… j’arrive » a-t-il commenté dans une story depuis l’avion avant d’afficher des vidéos de son arrivée à Dubaï où il risque de croiser l’influenceuse qui s’est finalement excusée pour éviter une nouvelle polémique. « Dsl maître gims moi jtm depuis toujours » a mis en légende d’un Snap dans lequel elle s’ambiance sur un titre du chanteur.