Black M désigné coach pour The Voice, Booba l’atomise !

Booba termine Black M sur Instagram

Black M à l’honneur d’être au casting de la nouvelle saison de The Voice en Belgique. Le rappeur de la Sexion D’Assaut vient d’annoncer la bonne nouvelle sauf que cela n’a pas échappé à Booba qui a profité de l’occasion pour lui adresser un gros tacle.

En attendant son retour sur scène avec la Sexion D’Assaut et un nouveau titre du groupe Parisien programmé pour cette fin d’année, Black M est sélectionné pour faire parti des coachs de la version Belge de The Voice. Alpha Diallo est accompagné de Christophe Willem, BJ Scott et Typh Barrow pour cette dixième saison du Télé-crochet en Belgique. Une nouvelle à laquelle Booba a rapidement réagi pour ajouter son petit commentaire habituel avec une pique envers Black Shady.

Kopp ne comprend pas ce choix

« Black M mais fréro t’as vendu 535 albums tu vas juger qui ? Je comprends pas ! » a déclaré Booba en légende d’une capture d’écran de la publication Instagram de Black M pour présenter l’affiche promotionnelle des nouveaux coachs de The Voice Belgique. Booba fait référence aux ventes du dernier projet en date de l’artiste de la Sexion D’Assaut. L’EP intitulé « Alpha Pt. 1 » s’est en effet écoulé à moins de 600 exemplaires en une semaine d’exploitation. Aplha Diallo a justifié ce faible score par le fait de ne pas porter d’intérêt aux chiffres et vouloir sortir ce projet pour mettre fin au contrat avec son label actuel.

« Dur dur la sorcellerie. Comment t’as fait pour faire 500 ventes ? Votre marabout est mauvais. Fallait respecter le Duc les invocations ça paye pas » avait commenté B2O. « Je suis pas dans la sorcellerie. J’ai pas de marabout (…) Projet EP pour mettre fin à mon contrat balek tant mieux comma ça pas besoin de le défendre » s’était par la suite défendu Black Mesrimes sauf que cela n’a pas vraiment convaincu le DUC.