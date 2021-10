Black M confirme le retour imminent de la Sexion D’Assaut

Ça se précise enfin ! Black M annonce dans l’émission « Le QG » que la Sexion D’Assaut prévoit de faire son grand retour avec un nouveau single à la fin de cette année. Cette déclaration vient de confirmer la récente déclaration de Gims au sujet de la sortie d’un titre inédit du groupe Parisien prochainement.

Le mois dernier, après avoir dans un premier temps démenti la possibilité de sortir un nouveau morceau de la Sexion D’Assaut suite à l’annonce de leur retour sur scène, Gims est revenu sur cette affirmation pour révéler que le groupe Parisien a finalement changé de position. « Ce que nous avons prévu avec la Sexion d’Assaut, c’est d’abord de sortir un single. Nous allons le lancer dans les semaines qui arrivent. » avait confié Meugui il y a quelques semaines lors d’un entretien pour GQ France. Black M vient à son tour de le confirmer dans sa dernière interview.

Cette fois ci c’est la bonne

De passage dans l’émission QG présentée par Guillame Play et Jimmy Labeeu, Black M a fait des confidences sur ce retour de la Sexion D’Assaut. « La tout de suite on est en studio. En ce moment même on est en studio, là, je peux le dire » a-t-il déclaré avant de rassurer les fans qu’ils sont au complet, tous les membres sont présents en studio, avant d’annoncer qu’ils aimeraient encore sortir en 2021.

Les membres du groupe se sont également retrouvés récemment dans le dernier clip de Lefa intitulé « Mentor » extrait de son nouvel EP en solo nommé « FALL SEASON » avant de débuter la tournée de la Sexion D’Assaut à partir du mois de mars 2022.