GTA 6 : Rockstar confirme l’avancée du développement

C’est sans doute le jeu vidéo le plus attendu de tous les games, GTA 6 ! En attendant des informations sur le sixième volet de Grand Theft Auto, Rockstar Games vient de faire une annonce officielle qui va ravir les fans avec la confirmation du développement d’un nouvel épisode de la célèbre saga dont le dernier chapitre date de 2013 et totalise plus de 150 millions de ventes dans le monde.

Rockstar Games a posté un communiqué sur le site officiel concernant la préparation d’un nouveau volet de GTA. « Avec la longévité sans précédent de GTAV, nous savons que beaucoup d’entre vous nous ont demandé des nouvelles du nouvel épisode de la série Grand Theft Auto. À chaque fois que nous nous lançons dans un nouveau projet, notre objectif est de dépasser de manière significative ce que nous avons déjà réalisé. Et nous sommes heureux de confirmer que le développement actif du prochain opus de la série Grand Theft Auto est en bonne voie. Nous avons hâte de vous en dire plus dès que nous serons prêts, alors restez à l’écoute du Rockstar Newswire pour obtenir des détails officiels » révèle l’annonce.

Le message du développeur et éditeur de jeux vidéo nous présente aussi la date de parution de Grand Theft Auto 5 dans sa version PlayStation 5 et Xbox Series X|S ainsi que de GTA Online. La sortie est fixée au 15 mars 2022, elle va faire le bonheur des possesseurs des dernières consoles de Sony et Microsoft avec notamment la prise en charge du 4K et temps de chargement réduit de quoi offrir une nouvelle expérience de jouabilité pour GTA 5 avant de découvrir le prochain volet dont aucune information n’a encore filtré.

Many of you have been asking about a new entry in the Grand Theft Auto series.

With every new project, our goal is always to significantly move beyond what we've previously delivered. We're pleased to confirm that active development for the next entry in the series is underway.

