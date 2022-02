Lacrim avoue avoir « foiré » son album éponyme « LACRIM »

Lors de son retour dans les bacs réussi avec l’album « Persona non grata » qui a réalisé près de 20 000 ventes en première semaine à sa sortie, Lacrim a fait réalisé un score dans la lignée de ses précédents projets sa mixtape « R.I.P.R.O Volume IV » en 2020 et son album éponyme « LACRIM » en 2019 dont il explique ne pas être satisfait.

Ce nouvel opus « Persona non grata » a eu des bonnes critiques de la part de la presse spécialisée et des auditeurs, il se dirige doucement vers le seuil des 50 000 ventes et la certification de disque d’or. A l’occasion de la promotion de ce projet Lacrim est revenu sur son précédent opus « LACRIM » sur lequel il avait confié des gros noms du rap américain tel que 6ix9ine, Rick Ross, French Montana ou encore Snoop Dogg.

L’album LACRIM, le plus mauvais de sa carrière

En interview avec le média « Views », Lacrim s’est expliqué sur cet album qui totalise aujourd’hui un peu plus de 80 000 ventes. « Je pense que je n’en avais même pas envie, je n’étais même pas dedans sans me mentir à moi-même… Il faut que je me pose les vraies questions, car à la base c’est un échange avec le public. Si c’est en dessous, on le ressent dans les ventes et dans les critiques, j’ai un public donc c’est fait pour leur plaire donc je dois me remettre en question par rapport à ça. Sur la longue, l’album n’est pas bon… Ça a foiré. » a-t-il avoué en détaillant avoir vécu un passage difficile de sa vie à cette période..

A l’occasion de la parution de « R.I.P.R.O 4 », Lacrim avait déjà confié que cet opus est le moins bon de sa carrière. « C’est le moins bon succès de ma carrière et c’est aussi le moins bon album de ma carrière. J’ai 11 projets sortis et ça m’a permis de bien rebondir sur « RIPRO 4 ». Je me suis posé les bonnes questions et j’ai compris le « pourquoi » j’ai fait cet album comme ça, et pourquoi il a été mal reçu. Il n’y avait pas d’ossature, il n’y avait pas d’équilibre. Quand tu fais un album, tu racontes une histoire. Et je pense que les morceaux allaient un peu partout, avec des couleurs un peu différentes. Je l’ai fait dans plusieurs pays différents aussi et j’oublie qu’il s’agit d’un album, que ça doit être cohérent. » avait-il confié.

