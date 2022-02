Hatik s’énerve du racisme après le triomphe du Sénégal, « Vivement que j’me casse »

Hatik a poussé un gros coup de gueule après la victoire de l’équipe du Sénégal en finale de la Coupe d’Afrique 2022 face à l’Egypte lors de la séance des tirs au but. Le rappeur français révélé dans la série Validé avec son interprétation du rôle d’Apash ne pouvait pas rester sans rien dire face à une situation qui l’agace.

Hatik s’agace contre le racisme !

Récemment Hatik s’est confié sur son freestyle à Skyrock aux paroles incompréhensibles face aux moqueries des internautes mais qu’il assume en relativisant le contexte, « Genre il y a un mot que je bafouille, un tout petit peu, même, on comprend ce que je dis, on refait frérot (…) Moi ça m’a fait plutôt sourire » avait-il commenté en ajoutant qu’il aurait pu refaire sa performance car l’émission était en différée. Ce dimanche soir, il s’est exprimé sur le triomphe du Sénégal dans une story Instagram

En effet le weekend dernier le Sénégal de Sadio Mané a remporté pour la première fois de son histoire la CAN contre l’Egypte de Mohamed Salah et Hatik a posté un message sur la célébration de cette victoire au sujet des critiqués sur les supporters. « Quand il faut appeler des tirailleurs sénégalais pour aller au front se battre pour la France. Là, il y a du monde. Par contre, quand il faut les laisser célébrer pacifiquement un titre national là il n’y a plus personne » a déclaré le rappeur français avant d’ajouter « Vivement que je me casse, je peux pas élever mes enfants dans ce racisme hypocrite ».

« Force à mes gal’sen, force à tous les pays africains qui nous ont fait vivre une super CAN et vive la diversité c’est ça qui nous fera grandir, pas l’entre-soi (quel qu’il soit) » a-t-il conclu