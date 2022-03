Vald, Gims : quand Nikita Bellucci se rapproche des rappeurs

Avant de connaitre le succès qu’il connait aujourd’hui Vald avait fait sensation en 2015 au début de sa carrière avec les trois versions du clip « Selfie » en invitant les acteurs des films pour les adultes Ian Scott et Nikita Bellucci. Cette dernière a ensuite collaboré en 2018 avec un autre rappeur, Gims pour un autre clip d’un tout autre genre.

Le clip censuré de Vald avec Nikita Bellucci

Ce début d’année 2022 a marqué la consacré de Vald avec l’énorme succès de son dernier album en date « V » certifié disque de platine et deuxième meilleur démarrage de l’année en France juste derrière Stromae. Avant d’avoir une telle notoriété, Vald avait choqué le public dans 2015 avec ses trois clips pour le morceau « Selfie » extrait de son projet « NQNT 2 » paru au mois de septembre de la même année.

Pour ce second single du projet, Vald a souhaité mettre en images le contraste du titre entre sa douce mélodie dans une ambiance calme et les paroles violentes. Ian Scott et Nikita Bellucci ont participé au tournage des 3 trois clips du morceau, une version basique tout public disponible sur Youtube cumulant 11 millions, un autre version un peu plus érot*que et enfin une version X pour les plus de 18 ans uniquement disponible uniquement sur P*rnhub. Cette dernière version avait suscité la controversé mais tout en ayant trouvé son public en atteignant rapidement le million de visionnages.

L’actrice s’associe ensuite avec Gims

Dans une Interview pour Booska-P, le rappeur du 93 avait confié être ravi d’avoir fait tourné ce clip avec des « acteurs très prestigieux » en affirmant avoir fait naître « les débats dans la famille » et que les trois versions « vont permettre de mettre les doigts sur les problèmes posés par le clip ». En 2018, Nikita Bellucci avait ensuite salué le succès de Vald en relayant un reportage de BFM sur son album « Xeu » et le message « @vald_ld #XEU petite chatte dans la Tv ». Cette même année, l’ancienne actrice travaille également avec un autre rappeur français, Gims pour le clip de son duo avec Vianney « La Même » qui est ensuite devenu un tube totalisant plus de 180 millions de vues sur Youtube. Ce titre extrait de l’album « Ceinture Noire » met en scène les gens qui ne rentrent pas dans les cases de la société afin de briser les clichés.