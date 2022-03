Rohff : Sam’s décrit leur tête à tête sous tension

Le gros coup de tension entre Rohff et Sam’s !

Sam’s s’est confié sur le tournage de sa scène avec Rohff pour la série Validé en révélant que son compère lui a mis un petit coup de pression.

Après avoir déploré de ne pas participer à la première saison de Validé en raison de son incarcération, Franck Gastambide a rectifié le tir et a convié Rohff pour le deuxième saison de sa série sur le rap français diffusée sur Canal Plus. Housni y joue son propre rôle et fait face à un différend avec le personnage de Mastar incarné par le rappeur Sam’s. Ce dernier a revenu sur le tournage d’une séquence entre eux.

On me demande de pousser un peu Housni

A l’occasion d’une interview pour Le Five FC, Sam’s a dévoilé des détails sur son face en face tendu dans la série avec Rohff pour régler un conflit. Moussa Mansaly de son vrai nom n’a pas hésité à jouer son rôle à 100% pour parfaitement coller au personnage. : « Le chef Op’ me demande de pousser un peu plus Rohff, il m’a dit n’hésite pas. À la base, le texte, c’est : ‘vas-y ne parle pas avec moi !’, mais moi je dis : ‘ Eh, vas-y fermes ta gueule !!’ » décrit-il. « Sur le coup il se lève, moi je joue mon perso et je me dis : ‘je le sens mais… je ne sais pas trop là’. Et quand la scène se termine, il me dit :’ Eh, mais ce n’est pas dans le script !’ » ajoute l’interprète de Mastar.

Sam’s poursuit ensuite en précisant que tout cela la scène s’est terminée dans le bonne humeur avec des fous rire après quelques semaines de hésitation, « Ce qui est fort et professionnel de sa part, c’est qu’il est resté dans son personnage et que ça l’a nourri pour mettre le coup de pression qu’il m’a mis » explique-t-il.