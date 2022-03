SCH : « Si tout le bas de l’échelle arrête de travailler, le pays ne tourne plus »

Quand SCH s’exprimait sur les véritables héros de la société en interview et nous livre ses vérités ! En pleine campagne électorale pour l’élection à la présidence c’est l’occasion de revenir sur une ancienne déclaration du S en attendant son retour en musique.

Ces dernières semaines SCH s’est fait discret après le succès de JVLIVS Tome 2 l’année passée qui lui a permis d’un remportant une récompense lors des Victoires de la Musique. Le rappeur Marseillais vient d’obtenir deux nouvelles certifications avec le titre « Mannschaft » en collaboration avec Freeze Corleone certifié single de platine et avec « Mode Akimbo » en featuring avec son compère Jul certifié single de diamant. Lors de la promotion de l’album Rooftop paru fin 2019, sur lequel le S avait invité Rim’k, Ninho, Heuss L’Enfoiré, Soolking, Gims et Capo Plaza, il a accordé une interview Moonwalk pour FranceTV Slash.

Dans cet entretien l’artiste originaire de la ville d’Aubagne s’était confié sur les grèves en France et de la révolte de ceux qui représentent le « bas de l’échelle ». « Les vrais héros de la société, c’est ceux qui sortent les poubelles de nos rues, qui conduisent le bus (…) Si tout le bas de l’échelle arrête de travailler, il tourne comment le pays ? Il tourne plus. » avait déclaré SCH. L’interprète de JVLIVS avait également parlé lors de cette interview de son adolescence à Aubagne, ses 25 points de suture suite à une bagarre, de son taf dans la manutention, de l’angoisse du temps qui passe et de la foi.