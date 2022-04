SCH remet en place un internaute affirmant qu’il est fini

Sa carrière terminée ? SCH recadre un détracteur

L’année dernière SCH a franchi un nouveau cap avec l’énorme succès de l’album « JVLIVS : Tome 2 – Marché Noir » certifié double disque de platine et pour lequel il a obtenu en début d’année, la première fois dans sa carrière une Victoire de la musique dans la catégorie album le plus streamé d’un artiste masculin.

Le rappeur Marseillais prépare du lourd

Ces derniers mois le rappeur Marseillais s’est fait discret musicalement et à l’occasion de ce mercredi 6 avril il a fêté ses 29 ans. « Joyeux anniversaire à SCH qui fête ses 29 ans aujourd’hui ! » a tweeté le média Raplume pour lui souhaiter un bon d’anniversaire sauf qu’un internaute a profité de cet événement pour adresser un tacle à SCH qui a décidé de répondre pour le recadrer.

« Finito » a commenté un Twittos pour indiquer que selon lui SCH est fini. Un tacle que le S n’a pas apprécié et il a répliqué face à ce détracteur avec la réponse, « Retenez bien ce tweet, on va rigoler en 2022 » afin d’annoncer du très lourd à venir dans les prochains mois en faisant monter la pression mais sans donner plus d’indications sur ce qu’il prépare pour cette année. Les fans ont validé cette réaction avec plus de 30 000 « J’aime » sur son tweet alors que le rappeur Marseillais sera en tournée dans toute la France à partir du mois prochain avant de peut être nous présenter un troisième volet de JVLIVS.