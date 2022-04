Shay lâche un twerk enflammé dans DA mais se fait lyncher sur Twitter

Ça y est Shay est enfin de retour mais les commentaires des internautes sur les impressions de la première écoute de son morceau « DA » disponible en streaming depuis la nuit dernière sont très mitigées. Des nombreux fans ont exprimés une certaine déception. Heureusement, le rappeuse a fait très fort avec le clip de ce single qui lui a mis tout le monde d’accord.

Comme elle l’avait annoncé sur les réseaux, après 3 années d’absence et la rumeur d’une fin de carrière Shay présente un nouveau titre produit par Diakmakaveli, Josh et Nostra intitulé « DA » mais la chanson n’a pas fait l’unanimité auprès des auditeurs. En effet les critiques ont fusé sur Twitter ce vendredi notamment concernant le refrain du morceau dans lequel elle répète les paroles, « Il dit hum hum ok hum da ouais à tout. Il dit hum hum ok hum da prends ça hun. Il dit hum hum ok hum da ouais à tout. Il dit hum hum ok hum da dégage ».

Shay s’est même retrouvée dans le Top des tendances sur Twitter suite aux nombreuses réactions. « tkt shay on va se forcer à aimer », « Pendant que shay signe chez Congomokili et nous pond des chanson de merde », « Ptdr wlh Shay je vais encore réécouter parce que ma go wsh… peut-être je suis fatigué », « Ça fait 40 minute j’écoute le son de Shay, pour être vraiment sur ptdr bref passez une bonne nuit », « attendre le retour de shay si lgtmps pour être déçue », « Booba a donné une carrière à Shay mais elle a préféré dormir pendant 3 ans pour revenir avec un son guez » peut-on lire dans les tweets. D’autres ont même comparé la rappeuse Belge à Ruby Nikara.

Dans la soirée Shay a finalement rassuré certains septiques avec la mise en ligne du clip réalisé par Guillaume Doubet dans lequel elle se met en scène de manière robotique tout en nous offrant comme à son habitude un twerk.

tkt shay on va se forcer à aimer pic.twitter.com/HX5oXfBctG — ay✰ !! jiminist (@3aylatingz) April 28, 2022

Pendant que shay signe chez Congomokili et nous pond des chanson de merde https://t.co/EK7bKnwaDf — 𝗟𝗮𝗸𝗲𝗶𝘀𝗵𝗮ツ (@Waydaksh) April 28, 2022