Diam’s : mauvaise nouvelle pour ses fans

Diam’s fait l’actualité mais ne sera pas de retour publiquement. Il y a quelques jours l’ancienne rappeuse est sortie du silence pour s’exprimer sur la diffusion à la 75ème édition du Festival de Cannes d’un documentaire nommé Salam consacré à son parcours produit par le média Brut, co-réalisé avec Houda Benyamina et Anne Cissé. La nouvelle a rapidement donné espoir à ses fans de la revoir sur le devant de la scène.

En 2012, Diam’s s’est officiellement retirée du monde musicale en mettant un terme à sa carrière, depuis elle s’est fait très discrète notamment pour se consacrer à sa vie de famille. Elle a décidé de revenir sur les hauts et les bas de sa vie avec la réalisation de ce documentaire auquel elle participe afin pouvoir rester maître de ce qui va être raconté dans de film. « J’ai été touchée que l’on s’intéresse à mon parcours. Mais il m’était impossible de laisser des inconnus parler à ma place… Alors j’ai repris la plume » avait-il déclaré après l’annonce de ce projet.

Diam’s n’ira pas au Festival de Cannes

Une question était encore suspend, Mélanie Georgiades de son vrai nom sera-t-elle présente ou non du 17 au 28 mai à Cannes pendant le festival pour la promotion du film afin de monter les marches alors qu’elle ne fait plus d’apparition en public depuis la fin de sa carrière. Ses fans se sont mis a espéré pouvoir revoir l’ancienne rappeuse lors de cet événement mais malheureusement, elle ne semble pas vouloir revenir sur le devant de la scène.

Dans l’émission TPMP, les chroniqueur se sont exprimé sur la sortie de ce documentaire, « Ce qui est raconté dans ce documentaire, ce sont ses dérives, tous les séjours en hôpital psychiatrique également, ses tentatives de suicide, sa conversion à l’Islam en 2008 » décrit le présentateur du programme télévisé. « Ce que je peux vous révéler, c’est qu’elle n’ira pas au Festival de Cannes, présenter le film« a affirmé Bernard Montiel avant d’ajouter « C’est dommage mais c’est logique. C’est cohérent. Elle se consacre à sa famille et à sa foi. Elle est heureuse comme ça et donc elle a pas besoin de monter les marches de Cannes qui est quand même un gros spectacle… strass et paillettes… Donc elle n’ira pas. ».