Quand Vin Diesel se prend un coup gros de pression de Jérôme Le Banner

Décidemment les tournages avec Vin Diesel sont mouvementés. L’acteur Californien est connu pour s’être déjà accroché avec Dwayne Johnson et lors de la réalisation du film Babylon A.D de Mathieu Kassovitz sorti en 2008, il s’était également embrouillé avec Jérôme Le Banner qui lui a mis un coup de pression pour le recadrer.

« Mon petit frère Dwayne. Comme tu le sais, mes enfants t’appellent Oncle Dwayne. Il n’y a pas une fête où ils ne t’envoient pas tous leurs vœux le temps est venu. L’héritage nous attend. Je t’ai dit il y a des années que j’allais tenir la promesse faite à Pablo. J’ai promis que nous ferions le meilleur final de Fast et c’est le 10. Je le dis par amour mais… il faut que tu reviennes, ne laisse pas la franchise, tu as un rôle très important à jouer. Hobbs ne peut être joué par personne d’autre. J’espère que tu vas te montrer à la hauteur de la situation et accomplir ton destin » vient de déclarer Vin Diesel pour tenter d’apaiser les tensions avec Dwayne Johnson et de le convaincre en vain de participer à Fast and Furious 10. L’interprète de Dominic « Dom » Toretto dans la saga s’est aussi mis à dos Jérôme Le Banner il y a quelques années pendant un tournage.

Tu me casses mon rêve s’agace Jérôme Le Banner !

« J’avais une scène avec Vin Diesel et il ne voulait pas s’entraîner. Après plusieurs jours à l’attendre à la salle de sport, je décide d’aller le voir dans sa loge et je lui gueule dessus. Le lendemain matin, le mec vient et ça se passe super bien. Sur ça, je me pète le genou et le tournage est suspendu » avait confié Jérôme Le Banner sur cette anecdote dans un entretien en 2015 avec Street Press. « Quand je reviens sur le plateau à Bratislava, le mec refuse de tourner la fin de la scène. Ni une, ni deux, je repars dans sa caravane et je le secoue : « Va te faire encu*er ! Moi quand j’étais gosse, je rêvais de faire des films d’actions et là tu me casses mon rêve. Toi demain, quand tu vas raser ton crâne, t’en auras rien à foutre de ce film. Mais moi t’as cassé mon rêve. » a-t-il décrit ensuite avant de conclure, « Tu me parlais de combat mais y’a que dalle, t’es un zeub donc ciao. » Il est minuit quand je pars de sa loge et là Robert, la doublure crâne de Vin Diesel, m’appelle. Il me dit « Vince est ok, tu peux revenir ». On a retourné la scène en à peine 3 heures ».