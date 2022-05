Quand Jérôme Le Banner menace Mike Tyson, « tu vas manger une pointure 46 »

Jérôme Le Banner n’était pas du tout impressionné par Mike Tyson en 2004 alors qu’un combat entre eux était pressenti. L’ancien kick-boxeur professionnel français avait mis à l’époque un sérieux coup de pression au boxeur américain à l’occasion d’une conférence de presse.

Jérôme Le Banner n’avait pas peur de se battre contre Tyson !

Comme face à Vin Diesel sur le tournage du film Babylon A.D, Jérôme Le Banner n’est pas connu pour se défiler face à l’adversité. « Quand je reviens sur le plateau à Bratislava, le mec refuse de tourner la fin de la scène. Ni une, ni deux, je repars dans sa caravane et je le secoue : « Quand je reviens sur le plateau à Bratislava, le mec refuse de tourner la fin de la scène. Ni une, ni deux, je repars dans sa caravane et je le secoue : « Va te faire encu*er ! Moi quand j’étais gosse, je rêvais de faire des films d’actions et là tu me casses mon rêve. Toi demain, quand tu vas raser ton crâne, t’en auras rien à foutre de ce film. Mais moi t’as cassé mon rêve. » a-t-il décrit ensuite avant de conclure, « Tu me parlais de combat mais y’a que dalle, t’es un zeub donc ciao. » Il est minuit quand je pars de sa loge et là Robert, la doublure crâne de Vin Diesel, m’appelle. Il me dit « Vince est ok, tu peux revenir ». On a retourné la scène en à peine 3 heures » avait-il d’ailleurs confié dans une interview pour Street Press sur une anecdote de tournage avec l’interprète de Dominic « Dom » Toretto dans la saga Fast And Furious.

Il y a quelques années Jérôme Le Banner a également fait face à Mike Tyson. En 2004 les deux hommes devaient s’affronter d’un combat de boxe anglaise, « Bien sûr que j’accepterais un combat dans les règles de la boxe anglaise. Mais une fois sur le ring, je ferais absolument tout ce que je veux. Boxe anglaise ou pas, je lui mettrais des kicks. Tyson a déjà mordu une oreille, maintenant, tu vas manger une pointure 46 » avait répondu le français interrogé à au sujet de face à face qui n’a finalement jamais eu lieu même si la rumeur d’une confrontation avait été relancé en 2020 cela ne s’est pas concrétisé.