Le PSG propose 300M€ de prime et 100M€ net par an à Mbappé

L’avenir de Kylian Mbappé continue d’agiter toute la presse sportive avec chaque jour des nouvelles rumeurs concernant la décision du champion du monde. Alors que son choix de rejoindre le Real Madrid semblait se préciser depuis quelques jours, c’est désormais une prolongation avec le Paris Saint Germain qui est d’actualité en cette fin de semaine. Le verdict devrait enfin tomber ce weekend.

D’après les dernières informations des médias spécialisés comme Le Parisien et L’Équipe, Kylian Mbappé devrait officiellement annoncer sa prolongation au PSG ou sa signature au Real ce dimanche matin dans une interview accordée à Téléfoot mais selon d’autres RMC Sport et Foot Mercato cette décision pour être révélée dès demain alors que Pairs va jouer son dernier match de la saison de Ligue 1 au Parc des Princes face à Metz.

Mbappé vers une prolongation avec le PSG ?

En fin de contrat au mois de juin, le club Parisien est prêt à tout pour retenir Mbappé et aurait fait une dernière offre démentielle à son joueur pour tenter de le convaincre de rester dans la capitale Française. D’après Eurosport Espagne, Kylian pourrait bien prolonger l’aventure avec Paris, les dirigeants auraient fait une proposition astronomique à l’attaquant avec une prime à la signature de 300 millions d’euros ainsi qu’un salaire net de 100 millions d’euros par an tout en lui laissant à disposition une grande partie de ses droits d’image.

La presse Espagnole penche d’ailleurs de plus en plus vers une prolongation de contrat de Mbappé et Gianluca Di Marzio, un journaliste de Sky Italia, l’actuel meilleur buteur de Ligue 1 a uniquement donné un accord verbal au Real Madrid mais continue de discuter avec le PSG, il semble donc avoir changé d’avis. Une nouvelle discussion avec son camp est en cours ce vendredi.

