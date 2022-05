Booba tacle Mbappé sur la polémique Idrissa Gueye en soutien face au LGBT

Booba vient de réagir au scandale d’Idrissa Gueye en lui apportant son soutien tout en adressant un message à Kylian Mbappé. Depuis le début de la semaine, l’international sénégalais se retrouve en plein milieu d’une polémique pour ne pas avoir participé au dernier match du PSG face à Montpellier car il aurait refusé d’être associé à la lutte contre l’homophobie.

Booba demande à Mbappé de soutenir son coéquipier

Samedi dernier la Ligue 1 et Ligue 2 a célébré la journée mondiale contre l’homophobie en demandant aux clubs de faire floquer les maillots des joueurs en couleurs arc-en-ciel. La Ligue de football a également mis en place des enchères au profit d’association LGBT. Absent lors du déplacement du PSG dans l’Hérault pour cette avant dernière journée du championnat de France face à Montpellier, Idrissa Gueye n’a pas participé à cette rencontre ce qui agite la presse et les réseaux depuis quelques jours. En effet le milieu de terrain Parisien était déjà absent l’année passée lors de cette journée et semble donc vouloir éviter de soutenir la cause, il s’est donc rapidement retrouvé accusé d’être homophobe, une affaire qui a poussé Booba à s’exprimer pour apporter sa force au joueur.

Alors que Idrissa Gueye reste silencieux face aux critiques, Booba de son côté a décidé de prendre la parole pour le soutenir. « Désolé fréro on voulait floquer des maillots du PSG pour te soutenir avec le hashtag #JESUISGUEYE mais ça va pas l’faire » a-t-il tweeté en publiant une copie d’écran d’un article titré « Trophée des champions : Gueye malade et forfait contre Lille ». B2O a poursuivi en interpellant directement le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, « Bonjour Kylian que pensez-vous de la polémique sur votre co-équipier et pourquoi ne pas lui montrer plus de soutien ( vous ou les autres joueurs ) vu que vous êtes une “équipe”? Ne trouvez-vous pas que ses droits moraux sont baffoués? Merci de répondre. #soisdigne » mais le champion du Monde français n’a pas répondu.

Booba a aussi partagé le message président de la République du Sénégal, Macky Sall, « Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées. », « On va voir combien de footeux soutiennent leur collègue. Merci monsieur le Président » a ajouté le DUC qui dans le reste de son actualité vient de commenter la fin de carrière de Sinik et le retour sur scène de la Sexion D’Assaut.

Désolé fréro on voulait floquer des maillots du PSG pour te soutenir avec le hashtag #JESUISGUEYE mais ça va pas l’faire 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🦾🏴‍☠️ pic.twitter.com/X1bUvCysjV — Booba (@booba) May 17, 2022

.@KMbappe Bonjour Kylian que pensez-vous de la polémique sur votre co-équipier et pourquoi ne pas lui montrer plus de soutien ( vous ou les autres joueurs ) vu que vous êtes une “équipe”? Ne trouvez-vous pas que ses droits moraux sont baffoués? Merci de répondre. #soisdigne 🏴‍☠️ pic.twitter.com/nNyHaaLl4U — Booba (@booba) May 17, 2022