Cette semaine a été marquée par le grand retour médiatique de Diam’s ce qui lui a attiré les foudres de Matt Houston ! L’ancienne rappeuse est de nouveau sur le devant de la scène suite à la sortie de son premier film pour lequel elle a accordé une interview exclusive à Brut après plusieurs années de silence avant de se faire attaquer par l’auteur de « Cendrillon Du Ghetto ».

Diam’s méchamment insultée par Matt Houston

A l’occasion de l’avant première de son documentaire Salam à l’affiche du Festival de Cannes, Diam’s s’est longuement confiée face à Augustin Trapenard en s’exprimant notamment sur sa conversion à l’Islam après la fin de sa carrière de chanteuse ainsi que sa dépression. « Il faut comprendre que j’ai touché la folie du doigt. J’ai été folle. J’ai perdu la raison. J’ai été shootée par des médicaments qui m’éteignaient puis me désinhibaient. » a-t-elle expliqué avant de préciser, « J’aurais dû être morte. Si je n’avais pas ouvert le Coran un soir une plage de l’île Maurice et trouvé un sens à ma vie, je pense que je me serais foutue en l’air. ». Une déclaration que n’a pas vraiment apprécié Matt Houston qui a décidé de réagir sur son compte Instagram.

L’artiste qui s’est fait connaitre au début des années 2000 avec son album « R&B 2 rue » a diffusé un extrait de cette interview avec le message « Achète un plaid et va ni*er ta mère nan mais« avant d’ajouter, « Roh mais moi je parlais d’un plaid pour qu’elle aille se reposer. Le truc où on fait la sieste dessous là sur le canapé. V’la comment les gens pètent un cable de nos jours. Depuis quand moi j’ai un problème avec quelques religions que ce soit (…). Truc de fou c’est à elle que je m’adresse après avoir vu son interview pas à une religion. Alala Dios Mio les réseaux sociaux ».

Une réaction étonnante ! Ce commentaire a suscité une véritable tollé sur les réseaux et Matt Houston s’est retrouvé dans le Top des Tendances en France sur Twitter avant de s’expliquer sur ses propos puis de présenter publiquement des excuses à Diam’s. « L’erreur est humaine… le plus dur dans la vie est de reconnaitre ses tords. J’ai fauté, et je m’en excuse. Paix sur vous et sur Mélanie« a-t-il déclaré sur Instagram.