En pleurs, Diam’s parle enfin de sa dépression, « Je suis une miraculée »

Diam’s vient de marquer son retour médiatique en accordant un entretien exceptionnel à Brut à l’occasion de la sortie de son film Salam. Un documentaire autobiographique réalisé par l’ancienne rappeuse, Houda Benyamina et Anne Cissé retraçant les dessous du parcours de l’interprète de La Boulette en révélant les secrets derrière sa dépression ainsi que sur sa mise en retrait de la scène musicale.

Après 10 ans de silence, Diam’s se livre dans une interview émouvante

C’est à l’occasion de la présentation du film au Festival de Cannes que Diam’s a accepté une interview exclusive de plus de 37 minutes au média Brut face à Augustin Trapenard pour discuter longuement sur sa vie personnelle et parler d’elle à cœur ouvert. « Mon film est à l’image de ma vie » explique Mélanie Georgiades qui se confie pour la première fois sur sa carrière en révélant avoir souhaité mettre fin à ses jours en assurant être aujourd’hui une miraculée.

« Je ne renie pas mon passé car c’est ce qui fait ce que je suis aujourd’hui. Mais c’est clair que je suis une miraculée » déclare Diam’s avant de poursuivre sur ce que lui inspire l’évocation son nom de scène. « À une femme, qui si elle n’avait pas trouvé la paix, serait morte. Moi, normalement, je suis morte. Si j’étais restée comme ça à cette époque… Quand je raconte que j’ai voulu mettre fin à mes jours, c’est ce que j’ai voulu faire. À ce moment-là de ma vie, je me dis que la mort est préférable à ce que je vis. ».

« Franchement, je me suis, pas désintéressée mais presque, de tout ça. C’est compliqué parce que moi, mon rapport, il est vraiment lié à l’écriture. Moi c’était vraiment l’écriture et la plume. Bien plus que la musique en elle-même. Donc ce n’est pas ce qui m’intéresse… voilà » s’est-elle également exprimée sur le rap actuel alors qu’elle s’est temporairement remis à la musique dans un extrait de la bande annonce de Salam.