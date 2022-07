La Fouine fait le buzz en visite au Rwanda avec sa fille

Très discret sur sa vie privée et sa famille, La Fouine vient de surprendre ses fans en s’affichant sur les réseaux avec sa fille née en 2003 qui a bien grandi. Le rappeur originaire de Trappes a partagé avec les internautes quelques images de ses vacances au Rwanda en compagnie de Fatima sur Instagram.

Petit road-trip entre père et fille pour La Fouine

« Je ne la vois pas autant de temps que je voudrais la voir à cause de mon métier. Je suis très fier de ma fille, c’est quelqu’un qui réfléchit bien, qui est gentil. Elle a les valeurs qu’avait ma mère, elle sait d’où je viens. Elle connaît mon parcours, elle est fière de moi, elle me le répète souvent. » avait confié La Fouine dans une interview l’année passée sur sa relation avec sa fille qu’il n’affiche jamais sur les réseaux. Un sujet qu’il évoque très rarement afin d’essayer de préserver sa vie privée même s’il affiche fréquemment son quotidien à Las Vegas sur les réseaux, Laouni n’affiche jamais sa famille.

Lors de cet entretien La Fouine avait aussi révélé ne pas passer assez de moment avec sa fille. « Quand on aime les gens, on a envie de passer plus de temps avec eux. Le Covid nous a tous fait du mal, je pense que je ne suis pas le seul à ne pas passer autant de temps que je le voudrais avec ma famille à cause du Covid » avait-il expliqué. En ce début de saison estivale, Laouni en a profité pour prendre un peu de repos en partant en vacances avec Fatima et a partagé quelques photos ainsi que des vidéos de son séjour au Rwanda en allant notamment à la rencontre de la population locale. Ses fans ont validé la démarche avec plus de 100 000 « J’aime » sur les publications tout en s’étonnant de découvrir la fille du rappeur du 78 sur les clichés aux côtés de son père.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par La Fouine (@lafouine78)