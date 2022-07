Gazo validé fort par Booba mais qui démonte Damso

Booba exprime toujours ouvertement son avis sur les réseaux et a pris l’habitude de clasher à tout va mais n’hésite pas à tenir des propos élogieux envers les artistes qu’il apprécie comme c’est le cas de Gazo suite à la sortie de son dernier album mais s’il a passé une pique à Damso au passage suite à leur collaboration sur le single « Bodies ».

Booba complimente Gazo mais se moque de Damso

Vendredi dernier Gazo a fait son retour avec « KMT », un projet de 18 titres sur lequel figure plusieurs invités, M Huncho sur « M.A.L.A », Skread pour « Gra Gra Boom », Tiakola sur « Fleurs », Ninho pour « Mauvais 2X » ainsi que Damso pour le titre « Bodies ». « Franchement ça va faire mal, c’est un de mes préférés. Ça fait longtemps que les gens n’ont pas entendu Damso comme ça. Là il ni*ue la mère à l’instru direct » avait déclaré l’auteur Drill FR dans son Planète Rap sur Skyrock avant la sortie de ce featuring qui n’a pas échappé à Booba. Le rappeur français exilé à Miami a fait part de son opinion sur cette collaboration inédite entre les deux rappeurs francophones.

Dès sa sortie, le single s’est placé dans les premières places du Top Singles et figure dans le Top 10 des morceaux les plus streamés en France cette semaine avec plus de 2,6 millions d’écoutes sur Spotify. Malgré ce succès des auditeurs n’ont pas été convaincus par cette connexion et sur Twitter des internautes ont exprimé une certaine déception à l’écoute du morceau. « Damso: son featuring avec Gazo déçoit les internautes sur Twitter !« décrit le titre d’un article à ce sujet posté par B2O sur son compte Twitter pour tacler Dems afin de démontrer que sa prestation sur cette chanson a déçu les auditeurs. « Des gens ont attendu le feat pour qu’au final Damso ne rappe que 20 secondes », « Vous êtes des menteurs ceux qui disent que le feat Gazo et Damzo est bien » et « Le couplet de Damso a duré 10 secondes a tout cassé » peut-on lire dans les réactions des Twittos relayées par l’article.

« Un Gazo très en forme sur ce morceau! Belle prestation« a ajouté Booba avec la capture d’écran de l’article pour saluer la performance de Gazo avant de s’afficher dans une story au volant de sa voiture en train d’écouter « Bodies ».

Booba qui republie Damso et Gazo 👀 pic.twitter.com/Qpqrkq2P0g — zougoulou🖖🏼 (@ZougoulouBack) July 3, 2022