Kaaris : sa compagne vit un enfer, harcelée suite aux révélations compromettantes de son ex

Kaaris fait face depuis quelques semaines aux révélations sur sa vie privée de son ex, Linda, la mère de son premier enfant ! L’affaire prend de plus en plus d’ampleur au point que la compagne actuelle du rappeur Sevranais se retrouve victime d’harcèlement et menacée car son identité a été révélée sur les réseaux sociaux

La situation devient insoutenable pour la compagne de Kaaris qui porte plainte

L’auteur d’Or Noir s’est récemment retrouvé en plein bad buzz sur les réseaux suite aux propos de son ex-femme, Linda a fait des nombreuses révélations sur leur relation passée accusant notamment Riska d’avoir été infidèle ou encore de ne pas payer de pension pour la garde de sa fille. Marion, la nouvelle compagne de Kaaris et mère de son second enfant subit désormais les conséquences de ces accusations.

En effet cette dernière a confié au quotidien La Parisien être harcelée depuis plusieurs mois. Le jeune femme de 30 ans vient de porter plainte contre X pour dégradation de véhicule privé et harcèlement, elle reçoit des appels malveillants et se fait insulter sur les réseaux. « On m’appelle la nuit, on m’insulte, c’est devenu un enfer. On a été obligé de quitter notre domicile et de s’installer à l’étranger. Maintenant j’ai peur, je ferme à clé. Il faut que cette femme nous laisse tranquille. Je ne lui ai pas volé sa vie. Je veux juste qu’on nous fiche la paix », a-t-elle expliqué sur l’ancienne-compagne de Kaaris.

« Sur les réseaux, j’avais pris les devants et supprimé mes comptes. Des gens ont réussi à trouver celui de ma sœur, pris des photos, les ont mises en ligne. Toute ma famille en pâtit. Je suis quelqu’un de discret. Je n’ai pas du tout envie que ma vie soit étalée comme ça. Tout ça pour une histoire d’argent. » a également déclaré Marion. « La situation est très violente pour ma cliente. Elle est en train de subir une campagne de dénigrement et de diffamation, organisée et orchestrée, sur fond de menaces et de harcèlement. L’ex-concubine de son compagnon instrumentalise les réseaux sociaux pour assouvir une soif de vengeance. Le procédé a uniquement vocation à agiter une meute virtuelle abusée pour obtenir, par un procédé proche de l’extorsion. La justice protégera, à n’en point douter, ma cliente. » a commenté l’avocat de la compagne de Kaaris sur cette affaire.