Juss de la Nouvelle école livre la véritable cause de sa cicatrice au visage

Le télé-crochet de la Nouvelle école a dévoilé son grand gagnant en la personne de Fresh LaPeufra qui cartonne avec le titre « Chop » depuis son triomphe dans l’émission mais tout au long du programme plusieurs candidats se sont fait remarquer comme Juss. Le jeune rappeur sélectionné à Marseille par SCH vient d’ailleurs de profiter de son buzz avec le clip « Habibi » et de confier la vérité sur sa fameuse cicatrice à la joue.

On connait la vérité sur la cicatrice de Juss !

Alors qu’il vient de dépasser les 3 millions de visionnages sur Youtube avec « Habibi » et dont Niska s’était amusé du choix de sortir un morceau en référence a son raté pendant la troisième épreuve du freestyle de groupe de l’émission Nouvelle école puis en improvisant un surprenant refrain en chantant habibi, Juss vient d’accorder une interview pour parler de son parcours en révélant l’origine de sa blessure au visage.

« Elle voudrait que j’lappelle Habibi mais moi c’est son c*l que j’vais bibi » avait balancé Juss dans l’émission, un passage qui avait marqué les esprits des spectateurs et le rappeur français a réussi à rebondir pour profiter de son buzz avec son dernier single tout en enchainant les interviews comme celle avec Brut dans laquelle il s’est confié sur sa cicatrice. « C’est la vie on va dire. Au moment où on a tourné l’émission, j’étais dans une période assez compliquée, ça sortait d’une bagarre.« a-t-il révélé.

Dans le premier épisode de l’émission face à SCH, Soso Maness et L’Algerino, Juss avait prévenu que ce n’est pas dû à la trottinette. Il vient donc de donner l’explication et l’interprète de Petrouchka avait pressenti cette information en lui conseillant lors de ce passage d’oublier ses galères de la rue pour poursuivre sa carrière dans la musique.