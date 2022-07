Fresh La Peufra explose tout avec Chop, toujours N°1

Révélé dans la Nouvelle école sur Netflix, Fresh La Peufra sait visiblement comment bien gérer son buzz et semble désormais prêt à se faire une place dans le rap game suite sa victoire dans l’émission. Après avoir décroché les 100 000 euros dans le télé-crochet sur le rap francophone, le rappeur Belge repéré par Shay cartonne avec le tube « Chop » et les chiffres sont impressionnants.

Fresh La Peufra gère parfaitement son buzz et impressionne

Vainqueur de l’épreuve finale de l’adaptation française de Rythm + Flow face à Leys et Elyon avec l’interprétation du titre « Chop », Fresh La Peufra vient de dévoiler un EP de 5 titres intitulé « Bientôt à l’abri » ainsi que le clip de son morceau l’ayant permis de remporter le concours de la Nouvelle école qui comptabilise déjà plus de 3,5 millions de visionnages sur Youtube, un record pour l’artiste originaire de Liège. « Tout va tellement vite que j’ai pas le temps de réaliser ce qui se passe.. Mon EP 5 titres « Bientôt à l’abri » est disponible partout, dont Drama Queen qui est présent dans le TOP en Belgique ainsi qu’en France et CHOP qui lui est classé numéro 1 au #TOPStreaming de la semaine. Le clip de CHOP a franchi la barre des 1M de vues YouTube en moins de 24h !! Tout ce qui se passe est incroyable et c’est grâce à vous si j’en suis là ! Respect l’équipe tout se passe bien mais c’est pas encore l’heure de fêter » a-t-il réagi sur son compte Instagram face à ce succès retentissant.

Au niveau du streaming, le morceau Chop réalise le meilleur démarrage de la semaine avec 5 277 504 de streams et occupe la première place du classement des titres les plus écoutés en France depuis sa sortie. Le single totalise près de 7,5 millions de streams sur Spotify depuis sa mise en ligne. Fresh La Peufra réalise également une belle performance avec la chanson « Drama queen » qui affiche 3,5 millions d’écoutes. Une tendance que le rappeur Belge devra désormais confirmer sur la durée.