PNL lynché par les internautes après les sifflets aux Ardentes

Le public n’a pas apprécié le retard des deux frères aux Ardentes 2022 ! PNL a déçu les fans le week-end dernier lors du festival Belge, Ademo et N.O.S sont montés sur scène sous les sifflets des spectateurs mécontents du retard des rappeurs et de la prestation écourtée. Les internautes se sont ensuite lâchés sur Tarik et Nabil Andrieu.

PNL pris à partie sur Twitter !

Soirée difficile pour PNL ce samedi 9 juillet. L’arrivée sur scène d’Ademo et N.O.S pour le début de leur show aux Ardentes était programmée à partir de 23h30 jusqu’à 1h pour interpréter les classiques du groupe Parisien et les titres extraits de leur dernier album « Deux Frères » paru le 5 avril 2019 sous leur label QLF Records. Le duo de Corbeil-Essonnes de retour dans le Top 100 du classement des singles les plus écoutés sur les plateformes de streaming grâce au début de leur tournée au printemps dernier qui avait subi plusieurs reports en raison de la crise sanitaire a suscité l’engouement du public avec ce retour pour une série de concerts.

Malheureusement pour le public Belge, la performance des deux frères des Tarterêts n’a pas été à la hauteur des espérances des spectateurs. « Aucun respect pour le public« peut-on lire dans plusieurs tweets. En effet le public s’est agacé du retard de PNL de près d’une heure avant d’apparaitre sur scène pour un show qui n’a durée que 35 minutes selon les réactions des internautes. La foule a sifflé les deux rappeurs Parisiens et à la fin de leur performance, N.O.S a tenté de mettre fin au protestation avec un message d’apaisement sur le titre « Au DD », « Prenez soin de vous, soyez heureux dans vos vies. Kiffez » mais sans succès.

Les spectateurs des Ardentes s’ambiancent avec une partie de Clash Royale

Sur Twitter les réactions de sont multipliées pour exprimer l’agacement contre le comportement de PNL, des spectateurs ont fait une sieste pendant la longue attente avant la venue du groupe, d’autres se sont divertis avec une partie de Clash Royale en direct. Des internautes ont également révélé que le duo a pris la fâcheuse habitude d’être en retard, « We love green : 30 minutes de retard. Francofolies : 1 heure de retard. Inversion: 20 min. Festival de nimes: 1h15. magnifique society : 45 min. Delta: 40 min. Garorock : 30 min. déferlantes: 30 min. Terre du son: 1h30. Les ardentes: 40 min. Voilà sur 10 dates @PNLMusic. Honte à vous. » confie un Twittos.

« Incroyable le nombre de spectateurs qui ont hués PNL et qui ont quitté le show avant la fin, franchement ambiance trop bizzare et j’vous avoue que même en étant un immense fan la je l’ai en travers de la gorge. », « Ça fait quand même plusieurs fois que PNL donnent l’impression de complètement s’en battre les couilles de leurs public mdr », « PNL après plusieurs dates de festival c’est des retards sur TOUTES les prestations ce qui nuit fortement aux équipes des festivals et aux autres artistes quand ils ne sont pas en fermeture et contraint d’écourter les shows. Ils prennent la thune et adios, au détriment du public ! » peut-on découvrir dans les réactions des internautes sur le réseau social à l’oiseau bleu.

We love green : 30 minutes de retard

Francofolies : 1 heure de retard

Inversion: 20 min

Festival de nimes: 1h15

magnifique society : 45 min

Delta: 40 min

Garorock : 30 min

déferlantes: 30 min

Terre du son: 1h30

Les ardentes: 40 min.

Voilà sur 10 dates @PNLMusic. Honte à vous. pic.twitter.com/lOVjQDVFxi — . (@MayyyAdemo) July 10, 2022

