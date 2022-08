Tayc démolit l’ex-petit ami d’une fan larguée pour l’avoir rejoint sur scène

Tayc vient de réagir aux propos d’une fan dont le compagnon a rompu suite à son invitation sur scène en plein concert par le chanteur. Le scandale a éclaté il y a quelques jours suite à une performance en Côte d’Ivoire à Abidjan, le vainqueur de la onzième saison de Danse Avec Les Stars est sorti du silence suite à la déclaration d’une jeune femme sur les réseaux pour demander à son petit ami de la pardonner après son passage sur scène controversé aux côtés de l’interprète du hit « Le temps ».

Tayc enfonce le petit ami qui quitte sa compagne suite à leur danse suggestive !

Lors de ses concerts, Tayc a pris l’habitude de faire monter sur la scène une fan mais l’une de ses dernières séquences en compagnie d’une jeune femme lui a attiré les foudres des spectateurs et nombreuses critiques des internautes sur les réseaux. En effet le chanteur a dansé avec une spectatrice devant le public avant de l’embrasser sur la joue puis de la soulever en dehors de la scène et celle-ci s’est par la suite fait larguer par son compagnon. « J’aime tayc de toute mon âme mais seulement en tant qu’artiste, ce soir de concert je ne sais pas ce qui m’a pris. Il m’a invité à monter sur scène pour une danse et je me suis laissé emporter par l’euphorie, et la douceur de sa voix en live. » a-t-elle confié avant d’ajouter, « Je ne voulais pas blesser mon homme en me faisant peloter par l’artiste. Je regrette amèrement, j’aimerais vous demander pardon à tous et avoir votre soutien pour demander pardon à mon homme , il est tout pour moi. C’est de lui je suis amoureuse, je veux qu’on reprenne notre relation. Svp aidez moi ».

Face à la polémique, Tayc n’a pas manqué de répondre sur Tik Tok à la déclaration de la jeune femme pour lui donner un conseil. L’artiste s’est filmée avec le titre « N’y pense plus » en fond sonore tout en ajoutant le message, « Si ton gars te quitte parce que t’es monté sur scène avec Tayc, c’était pas le bon« .