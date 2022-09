« Je passais pour un fake », Gazo confie la vérité sur son changement de pseudo

Un choix qui a totalement payé pour Gazo !

Cette année Gazo a encore passé un nouveau cap dans sa carrière avec son album KMT paru le 1er juillet dernier est déjà certifié disque de platine et son titre « DIE » occupe la première place du Top 50 des morceaux les plus écoutés en France depuis plusieurs semaines alors que ses singles « Rappel », « Celine 3X », « Fleurs » avec Tiakola et « Molly – A Colors Show » figurent également dans le classement.

Lors de la préparation de la sortie de cet opus dans un passage du podcast TheVie Radio de Damso avec Ritchie Santos, Gazo a fait une confidence concernant son nom de scène en étonnant les auditeurs avec une révélation sur ses débuts dans la musique. En effet, Ibrahima Diakité de son vrai nom s’est mis au rap avec le nom de scène de Bramsou et il est revenu sur les causes de la modification de son pseudonyme sans lequel il ne serait pas arrivé là aujourd’hui.

Au côtés d’Orelsan et de son producteur Skread dans les invités de cette épisode, Gazo a réagi à la question du membre des Casseurs Flowters dans une séquence de face à face sur la raison de son changement de nom d’artiste, « Je n’avais plus rien à perdre. Il y avait Bramsito, Brvmsoo La Deb et moi qui m’appelais Bramsou, je passais pour un fake car ils avaient plus de lumière« . Le rappeur de 28 ans a décidé de ne pas garder le nom de Bramsou car cela lui bloque des portes, il a donc changé pour Gazo en optant aussi pour un nouveau style musical, il a oublié la trap en se laissant tenter par la tendance de la drill. Des amis de son quartier ont donné ce pseudo à l’interprète de Haine & Sexe qui a ensuite lancé sa carrière avec le succès de Drill FR 1 certifié single de diamant. Ce titre lui a permis se faire connaitre du grand public et percer dans la musique.