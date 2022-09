Khamzat Chimaev réagit au tacle de Khabib sur son entourage en tant que musulman

Ça Chauffe entre Khamzat Chimaev et Khabib Nurmagomedov !

Khabib Nurmagomedov n’a pas apprécié le comportement de Khamzat Chimaev lors de l’UFC 279 et a décidé de lui faire savoir en adressant un conseil sur son entourage au combattant arts martiaux mixtes suédois d’origine tchétchène qui a répondu avec un gros tacle sur ses problèmes de poids.

Cela fait plusieurs mois que Khabib Nurmagomedov a pris sa retraite mais le champion de MMA suit toujours de près les combats dans l’octogone et s’est exprimé sur les récents événements lors de l’UFC le week-end dernier. The Eagle s’est exprimé au sujet de Khamzat Chimaev, ce dernier a impressionné en battant Kevin Holland dès que le premier round sans être touché mais c’est son conflit avec Nate Diaz dont le face à face a été déprogrammé en raison de sa pesée ratée car il s’est présenté avec 4 kilos en trop qui a fait le plus parler.

« Si tu es musulman, tu dois avoir de bonnes personnes autour de toi. Des gens qui peuvent te dire : « Hey, ne fais pas ça. » J’ai regardé la pesée de Khamzat Chimaev, j’ai suivi ce qui s’est passé avec son poids et j’ai regardé son équipe. Il n’y avait pas de musulmans autour de lui, et c’est une très mauvaise chose. Parce que si tu es musulman, tu as besoin de bonnes et fortes personnes autour de toi. » s’est exprimé Khabib dans une déclaration traduite par le média La Sueur.

« J’ai mangé trop de tiramisu, c’est pour ça que mon combat avec Tony Ferguson a été annulé cinq fois », a répondu Khamzat Chimaev à l’attaque de Khabib Nurmagomedov en référence au combat avorté contre Tony Ferguson car l’athlète Russe n’avait pas réussi à atteindre les 70 kilos pour ce duel et qu’il avait mal supporté sa perte de poids en terminant à l’hopital.