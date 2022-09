Conor McGregor craque, Khamzat Chimaev en rigole

Khamzat Chimaev est devenu l’un des nouveaux phénomènes de l’UFC et fait de l’ombre à Conor McGregor qui soigne une blessure depuis plus d’un mois maintenant. Très actif sur les réseaux le combattant Irlandais a suscité la réaction du pratiquant d’arts martiaux mixtes suédois d’origine tchétchène avec l’une de ses récentes publications qui a interpellé les internautes.

Habitué à faire le buzz avec ses sorties médiatiques, Conor McGregor s’est trouvé un nouveau concurrent dans cette exercice en la personne Khamzat Chimaev qui a craqué pendant l’UFC 279 en arrivant à la pesée avec 4 kilos en trop et en insultant tout le monde, « C’est la Tchétchénie ici bande de fils de pu*e alors fermez vos gueules » s’est-il mis notamment à hurler devant le public. Les organisateurs ont donc été contraints d’annuler au dernier moment son combat face à Nate Diaz pour lui trouver un autre adversaire, Kevin Holland. L’américain n’était pas de taille face à l’athlète Suédois et a été battu dès le premier round.

Le pètage de câble de McGregor fait réagir Khamzat Chimaev !

Alors qu’il n’est plus monté dans l’octogone pour se battre depuis le mois de juillet 2021, Conor McGregor s’entraine pour préparer son retour et vient de publier une fichier audio sur son profil Twitter de moins d’une minute qui perturbé les fans. « La plus grande dose de pouvoir que Twitter ait jamais vue.« répète-t-il à plusieurs reprises dans cet enregistrement vocal, un message difficilement interprétable. Après cet étrange post, l’Irlandais en a profité pour faire la publicité de ses produits sur le réseau social. « Du (whisky) Proper Twelve et de la (bière) Forged Irish Stout. Servis avec ma propre viande irlandaise bio sur une pierre chaude. Et du spray Tidl pour réduire les douleurs. » a-t-il répondu questionné « Tu prends quels produits ? Je veux les mêmes ». La publication a amusé Khamzat Chimaev, il a réagi avec un commentaire de plusieurs émojis mort de rire.

« À mon avis, ils auraient dû retirer Khamzat de la carte entièrement. Là, celui qui a raté sa pesée a droit à un combat plus favorable. C’est n’importe quoi. Cela va en inspirer beaucoup d’autres. Les sourires sur la balance étaient suffisants pour moi. Enlevez-le de la carte, qu’il meure de faim. » a également commenté sur Twitter il y a quelques jours Conor en référence au combat annulé entre Khamzat Chimaev face à Nate Diaz.

Proper Twelve and Forged Irish Stout. Served alongside my own, organically grown, Irish beef, served on a hot stone.

