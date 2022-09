GTA 6 : interpellé, le hacker de 17 ans qui a mis Rockstar à genoux vit chez sa mère

À 17 ans, le jeune homme à l’origine de la fuite sur GTA 6 serait potentiellement derrière un groupe de hackers. Les fans de GTA sont dans l’attente depuis plusieurs années d’informations officielles sur la sortie du sixième volet de Grand Theft Auto et ils ont puis découvrir quelques infos suite à piratage chez Rockstar Games, l’auteur de cet acte vient d’être arrêté par la police.

La situation est catastrophique pour le célèbre éditeur de jeux vidéo alors que le mystère était total sur la parution de GTA 6, un hacker a piraté les serveurs de Rockstar Games pour récupérer des centaines du jeu en cours de développement et de dévoiler au public un premier aperçu du jeu. Face à cette situation les autorités ont rapidement réagi pour retrouver la piste de l’auteur de cet acte.

Dans cette affaire la police britannique en collaboration avec le FBI a procédé à l’arrestation d’un adolescent de 17 ans au pseudonyme de A.K sur la Toile qui habitue encore chez sa mère, il est suspecté d’être impliqué dans ce piratage avec d’autres hackers suite à l’enquête en cours dirigée par l’unité de cybersécurité britannique.

En effet l’individu qui a fait plier Rockstar est issu du groupe Lapsus$ selon les information de l’ancien journaliste de chez Reuters, Matthew Keys, « BBC News rapporte qu’un jeune de 17 ans a été arrêté en lien avec un incident de piratage, mais n’est pas autorisé à rendre compte des détails de l’incident. » a-t-il précisé. Le jeune homme est également accusé d’autres piratages cette année à l’encontre Nvidia, Uber ainsi que de Microsoft.

UPDATE: BBC News reporting 17-year-old arrested in connection with hacking incident, but isn’t allowed to report on the specifics of the incident. https://t.co/tJhgBhM4rk

Source says it’s connected to the hack on Rockstar Games and possibly Uber Technologies. $UBER

— Matthew Keys (@MatthewKeysLive) September 23, 2022