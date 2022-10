Gims ridiculisé et battu par Booba sur les ventes de son dernier titre

Booba cartonne et devance largement Gims !

Le DUC a frappé fort avec son dernier titre ! Sans faire de promotion au préalable et alors qu’il n’a prévu de sortir aucun projet en cette fin d’année, Booba a surpris les fans il y a deux semaines avec la parution de l’inédit “Koa” et il n’a pas manqué l’occasion de comparer les ventes de son nouveau single avec celui de Gims, “Maintenant” paru quelques jours avant le sien.

Habitué a toujours comparer ses ventes avec celles de ses rivaux comme Kaaris, Rohff ou encore Vald pour les défier, cette fois-ci Kopp a profité de la sortie du dernier single de Gims peu temps avant celle de son morceau pour faire un comparatif. En moins deux semaines d’exploitation KOA cumule 2,3 millions de visionnages sur Youtube ainsi que 2,6 millions de streams sur Spotify avec une belle entrée à la seconde place du Top Singles cette semaine derrière Gazo toujours N°1 avec “Die” mais devant le dui Soolking et Niska avec “Balader” en troisième position. Face à tel succès, Booba s’est empressé de chercher le score de le chanson “Maintenant” de Meugui pour connaitre son classement.

B2O met KO Meugui sur les ventes !

Le titre de Gims pointe seulement à la 193ème place du classement des morceaux les plus vendus de la semaine selon une capture d’écran dévoilée par Booba sur Twitter. “Ça va t’as pas trop froid? #maintenanttucreuses“ s’est moqué l’ancien membre du groupe Lunatic en révélant cette position du leader la Sexion D’Assaut dans le Top Singles dont le morceau totalise tout de même plus de 2 millions d’écoutes sur Spotify et 1,7 millions de visionnages sur Youtube en trois semaines.

Des chiffres honorables sachant que son prochain album “Les Dernières Volontés de Mozart” sera disponible le 2 décembre 2022. Une sortie que Booba ne devrait pas manquer de commenter pour analyser les chiffres des ventes de son rival. Une rumeur laisse même présager qu’il pourrait sortir le même jour un projet surprise intitulé “Blanco Nemesis“, un album jamais dévoilé que les fans attendent toujours mais dont il n’a jamais confirmé sa parution.