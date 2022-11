Rohff remercie Elon Musk et annonce le concert du siècle

Rohff ravi de la suppression de commentaires négatifs !

Suite à la sortie de son dernier morceau Masterclass, Rohff a poussé un coup de gueule face aux commentaires néfastes sur Twitter en essayant d’interpeller Elon Musk sur le réseau social à l’oiseau bleu pour demander de réagir afin de procéder à la suppression des faux comptes.

“Que des commentaires positifs et objectifs sur YouTube et Insta donc y a que sur Twitter que ça rage en faux comptes à 0 ou 5 abonnés” a déclaré Rohff le weekend dernier face aux réactions négatifs concernant son nouveau single sur Twitter tout en se satisfaisant des retours positifs de la part des auditeurs sur Youtube et Instagram. “Wesh @elonmusk faudra vraiment enlever ces options de bot capables de créer des faux comptes, des faux commentaires sous nos post. Oh les faibles.” a-t-il ajouté pour s’agacer de certains messages qui sont écrits par des “bots” selon son opinion.

Housni veut marquer l’histoire avec son concert

Après le récent rachat de Twitter par Elon Musk, des nombreuses personnalités se sont exprimées au sujet des changements sur le réseau social. Le rappeur de Vitry-sur-Seine souhaite la mise en place d’une purge pour faire disparaitre les faux tweets. Ce message de Rohff n’est pas passé inaperçu car il obtenu gain de cause. “Ok @elonmusk merci frérot d’avoir fait supprimer les 1000 faux comptes d’avant hier lol mais pour ceux d’hier on fait quoi ? D’un coup y’a des com qui apparaissent et disparaissent avec photo d’bimbo et messages copiés. Vous êtes dupe ? B2zeub laisse ta cb respirer wsh dort un peu” a-t-il commenté avec une capture d’écran des profils appelant à son boycott qui ont été sanctionnés.

Rohff a ensuite assuré la promotion de son concert à l’Accor Arena ce mardi 15 novembre en annonçant le concert du siècle. “J-5 Qui va rater le concert du siècle? Même les haters venez seulement je vais vous choquer, vous ouvrir les yeux au pied d’biche vous allez vous rendre compte de bcp de chose.” a-t-il tweeté avec une vidéo en préparation de son spectacle en direct de la salle de concert.

