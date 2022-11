PlayStation 6 : La date de sortie évasive dévoilée

Sony programme une possible sortie de la PlayStation 6 ! Alors que le PS5 connait toujours un problème d’approvisionnement dans le monde, la multinationale japonaise anticipe sa prochaine console de jeux vidéo même si sa sortie n’est pas pour tout de suite.

Après une longue attente et avoir suscité un énorme engouement, la PlayStation 5 est sortie il y a deux ans, au mois de novembre 2020. Mais rapidement les joueurs se sont indignés des difficultés à se procurer le précieux objet car suite à la crise sanitaire dans le monde entier certains composants indispensables à la conception de la console sont en rupture de stock. Aujourd’hui la demande notamment pour les fêtes de fin d’année est toujours aussi importante afin d’acquérir la PS5 malheureusement la console se fait encore rare.

Une PS6 prévue pour 2027

Dans de nombreux magasins, la PlayStation 5 est encore rupture de stock, cette pénurie perdure depuis deux années. Sony a toujours des problèmes d’approvisionnement en matières premières et cela perturbe la production qui tourne au ralenti alors que les prix de la console chez les revendeurs flambent. Malgré cela, la société japonaise envisage de présenter sa prochaine console fin 2027 ou au plus tard 2028.

Suite à la rumeur du rachat par Microsoft de Activision Blizzard pour 68 milliards de dollars, Sony craint la concurrence. « Microsoft a proposé de continuer à rendre les jeux d’Activision disponibles sur PlayStation uniquement jusqu’en 2027. D’ici à ce que Sony Interactive Entertainment lance la prochaine génération de sa console PlayStation, elle aura perdu l’accès à Call of Duty et aux autres titres d’Activision, ce qui la rendrait extrêmement vulnérable. » constate un document qui a fuité sur la toile cette semaine de la « Competition Markets Authority » du Royaume-Uni.

« Même en supposant que SIE ait la capacité et les ressources nécessaires pour développer une franchise au succès similaire à celui de Call of Duty, il faudrait de très nombreuses années et des milliards de dollars pour créer un concurrent à Call of Duty et l’exemple de Battlefield d’EA montre que de tels efforts seraient plus que probablement voués à l’échec. » précise ce fichier.

En attendant plus d’informations à ce sujet afin de prolonger la durée de vie du modèle actuel de la PlayStation programmée à 7 années, Sony devrait mettre en vente une PS5 Slim l’année prochaine et va essayer de bloquer cet accord entre Activision-Blizzard et Microsoft. L’entreprise Japonaise appréhende des exclusivités des jeux de l’éditeur pour la Xbox comme avec Call of Duty.