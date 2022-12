Dwayne Johnson rachète tout ce qu’il avait volé enfant dans une épicerie

Le célèbre acteur a racheté ce qu’il a volé dans sa jeunesse. Quel beau geste !

Mondialement connu, Dwayne Johnson est devenu une superstar ces dernières années suite à ses débuts dans le cinéma alors qu’il avait tout d’abord entamé une carrière de catcheur avec un impressionnant palmarès. Il a ensuite enchainé les rôles dans des blockbusters comme avec la saga Fast and Furious, San Andreas, Jumanji : Bienvenue dans la jungle ou encore plus récemment avec Black Adam.

Avant d’atteindre la célébrité qu’il connait aujourd’hui et de se bâtir une immense fortune, The Rock a eu une jeunesse difficile avec des problèmes financiers et rêvait notamment de posséder une Rolex à son adolescence. “Quand j’avais 13 ou 14 ans, dans ma tête, le marqueur du succès c’était d’avoir une Rolex. Pendant des années, pour moi, c’était vraiment une évidence. Si vous aviez réussi, vous aviez une Rolex avec des diamants incrustés.” avait-il confié à ce sujet. L’ancienne star de Fast and Furious vient de révéler une nouvelle anecdote sur son enfance.

En effet malgré qu’il soit devenu très riche, Dwayne Johnson n’a pas la conscience tranquille sur certains actes illégaux qu’il a commis plus jeune comme le fait de dérober des sucreries dans une épicerie. l’acteur américain a décidé de sa racheter une conduite avec une bonne action. De passage à Hawaii, The Rock a réparé ses erreurs d’enfance en allant dans une boutique 7-Eleven où il avait pour habitude de voler des Snickers afin d’acheter toutes les barres chocolatées de l’enseigne afin de réparer son erreur.

“J’ai enfin exorcisé ce satané démon de la barre chocolatée qui me rongeait depuis des décennies. Ma famille et moi avons été expulsés d’Hawaii en 1987, et après toutes ces années, je suis finalement rentré chez moi pour réparer ce tort.” explique Dwayne Johnson qui a relayé des images de son geste sur son compte Instagram. “Quand j’avais 14 ans, j’étais complètement fauché, alors je m’arrêtais ici, dans ce 7-Eleven et je volais des snickers XXL avant d’aller à mon entraînement. J’ai fait ça pendant presque un an” décrit-il en légende de la publication en ajoutant songer à la possibilité de poser sa candidature aux présidentielles.

“Nous ne pouvons pas changer le passé et certaines choses stupides que nous avons pu faire, mais de temps en temps, nous pouvons ajouter une petite note de grâce rédemptrice à cette situation et peut-être mettre un grand sourire sur le visage de certains inconnus” ajoute l’acteur à la fin de son message alors qu’il a distribué gratuitement les sucreries aux clients de la supérette après avoir payé le tout.