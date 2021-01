Les Simpson ont-ils prédit la tenue de la vice-présidente des États-Unis ?

Ce mercredi 20 janvier avait à Washington l’investiture du 46ème président des Etats Unis, Joe Biden, à cette occasion Kamala Harris est devenue la première femme à être vice-présidente du pays, la tenue de cette dernière a interpellé le public et semble faire référence à un épisode des Simpson.

Kamala Harris s’est présenté lors de cet événement vêtue d’un tailleur violet ce qui n’a pas été sans rappeler des souvenirs lointains aux fans du dessin animé les Simpson, en effet dans un épisode de la saison 11 de la série créée par Matt Groening diffusé au mois de mars 2000 intitulé “Bart to the Future”, la fille de Marge et Homer Simpson, Lisa obtient le poste de présidente des États Unis.

Dans cet épisode lorsqu’elle prête serment pour succéder à Donald Trump tout comme Joe Biden et sa nouvelle vice-présidente, Lisa apparaît vêtu d’une tenue similaire à celle Kamala Harris avec un collier de perles ainsi qu’un tailleur violet, ce qui a bien amusé les fans et a lancé une nouvelle le débat sur les nombreuses prédictions des Simpson mais il pourrait également tout simplement s’agir d’un clin d’œil amusant de Kamala Harris.