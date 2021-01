La Moulaga d’Heuss & Jul ambiance des policiers qui font une soirée en plein couvre-feu, sans masque, ni distanciation

Le média Loopsider vient de dévoiler ce mercredi une nouvelle vidéo polémique dans laquelle des policiers font la fête dans un commissariat de la ville d’Aubervilliers et reprennent notamment le tube “La Moulaga” d’Heuss L’Enfoiré et Jul le tout sans tenir compte des mesures sanitaires imposées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19.

Malgré les restrictions du couvre-feu et les gestes barrières face à l’épidémie du coronavirus, des policiers de la ville d’Aubervilliers dans le 93 ont organisé une fête sans respecter le couvre-feu et les règles sanitaires, “En plein couvre-feu, ce commissariat a tenu un pot de départ, sans masque, sans distanciation sociale, alors que ces rassemblements sont interdits. Bienvenue au commissariat d’Aubervilliers en Seine-Saint-Denis.” a décrit Loopsider en légende de la vidéo relayée sur Twitter.

En plein couvre-feu, un pot de départ bien arrosé au commissariat d’Aubervilliers, sans masque ni distanciation sociale, cette fête pour la mutation d’une lieutenante, s’est déroulée le vendredi 22 janvier dans la salle de repos du commissariat, qui ne doit pas accueillir plus de 6 personnes en même temps, le pot de départ a été autorisé par la commissaire, en “petit comité et dans le respect des geste barrières” mais une fois la commissaire quitte la soirée, la fête prend une autre allure.

Il est plus de 18h la France est sous couvre feu, mais ici ils sont une trentaine à faire la fête jusqu’à 3 heures du matin, des capitaines, des officiers de police judiciaire dans un mépris des règles sanitaires. Une partie des effectifs a été choquée de voir ces images de fête, et le mépris trop souvent répété selon certains policiers des gestes barrières dans ce commissariat, ces policiers redoutent désormais la présence d’un cluster, au sein du commissariat, aussi ils s’étonnent de voir de tels comportements, alors qu’ils ont dressé des centaines de contraventions sur la commune pour non respect du couvre feu et ouverture tardive d établissement.

La vidéo a rapidement cumulé plus de 10 000 Retweets et à fait polémique avec des milliers de commentaires, la séquence a contraint la préfecture de Police à répondre pour donner une explication sur cette affaire et annoncer l’ouverture d’une enquête, “Un pot de départ a été organisé au commissariat d’Aubervilliers alors qu’un couvre feu est en vigueur et sans aucun respect des mesures de distanciation sociale. Une enquête administrative est diligentée et des sanctions administratives seront prises à l’encontre des participants” a déclaré le compte Twitter officiel de la préfecture.