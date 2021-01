Yuriy : un règlement de compte en représailles au passage à tabac d’un autre ado ?

Règlement de comptes entre bandes de jeunes

L’affaire du jeune Yuriy agressé plus plusieurs individus sur la dalle Beaugrenelle à Paris avant d’être laissé inconscient a suscité une vague d’émotion et d’indignation sur les réseaux sociaux le weekend dernier, des nombreuses personnalités et les rappeurs français comme Benash, Maes, Gims ou encore Mister You ont affiché leur soutien au jeune Ukrainien de 15 ans.

Le 15 janvier dernier, Yuriy a été pris à partie par une une dizaine de jeunes armés de barre de fer et de béquilles dans le 15e arrondissement de Paris, le jeune adolescent a subi un véritable passage à tabac, sa mère Nataliya s’est exprimée en début de semaine dans l’émission Touche Pas A Mon Poste en expliquant, “aujourd’hui il va mieux. Mais par moment, c’est très compliqué parce que c’est pas encore le Yuriy d’avant”, ce drame pourrait être lié à une autre affaire, la rivalité entre deux bandes de Paris et Vanves en serait la cause selon les premiers éléments des enquêteurs de cette agression .

Ce jeudi France Info a révélé que neuf personnes ont été interpellés dans le département de la Hauts-de-Seine à Vanves et placés en garde à vue pour “tentative d’assassinat”, “association de malfaiteurs en vue de commettre un crime”, “vol en réunion” et avec violences dans l’affaire de l’agression de Yuriy alors qu’un autre passage à tabac similaire semble bien être en lien avec cette affaire.

En effet un autre drame ayant eu lieu est passé sous silence et refait surface aujourd’hui sur les réseaux, dans une vidéo publiée un adolescent, le visage en sang se fait frapper avant de tomber au sol et d’être roué de coups, les agresseurs insultent le jeune homme et lui demandent de ne pas revenir en RD4 une bande historique du XVe arrondissement. Il s’agirait là d’un règlement de compte entre deux bandes rivales, de Beaugrenelle et de Vanves comme cela pourrait également être le cas de l’affaire Yuriy qui serait une vengeance du premier passage à tabac, « un groupe basé à Beaugrenelle aurait ainsi précédemment agressé des membres de celui de Vanves » a révélé Le Figaro.