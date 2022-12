Le Youtubeur Algérien agressé par Eto’o lui répond

Inadmissible ! Samuel Eto’o assène un coup de pied à la tête sur un fan algérien, des images blessantes !

C’était très chaud aux abords du stade lors du match entre la Corée du Sud et le Brésil pour le compte des huitièmes de finale de la Coupe du Monde avec la victoire des coéquipiers de Neymar sur le score de 4 buts à 1. Samuel Eto’o était présent à cette événement et a totalement craqué en s’en prenant à un Youtubeur Algérien.

Dans la séquence publiée sur les réseaux l’ambassadeur de la FIFA se retrouve en compagnie des supporters de l’équipe du Brésil, ces derniers veulent prendre un selfie mais rapidement la situation dérape quelque peu. L’ancien joueur du FC Barcelone tente d’échapper à la foule avant d’être confronté à Mamouni Said connu comme étant un vidéaste au pseudo de Sadouni SM mais il n’a pas apprécié la remarque de ce dernier et l’attaque en lui donnant un coup de pied qui le fait tomber au sol. Le Youtubeur aurait provoqué Eto’o en faisant une remarque déplacée en questionnant le président de la fédération camerounaise de football sur combien cela coûte de corrompre un arbitre de football en référence à la rencontre entre le Cameroun et l’Algérie, un match de barrage pour la Coupe de Monde qui avait fait polémique et éliminé les Fennecs d’une qualification au Mondial 2022.

“J’ai fait tout ça pour l’Algérie. Je suis au poste de police pour l’enquête. Il faut partager cette vidéo, comme Eto’o est une personnalité j’ai peur qu’ils camouflent le dossier, mais j’ai confiance en la police qatari. Eto’o m’a détruit ma caméra et mon microphone, il m’a frappé là (montrant son menton )” a répondu le vidéaste pour donner sa version des faits sur cet incident avant d’annoncer avoir déposé une plainte contre l’ancien international Camourenais.

Samuel Eto’o s’en est pris violemment à un jeune homme hier soir avant le match entre le Brésil et la Corée du Sud. 😳 🎥 @partidazocope pic.twitter.com/p05oSmUDpO — Actu Foot (@ActuFoot_) December 6, 2022