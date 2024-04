PSG vs FC Barcelone en streaming live direct

PSG – FC Barcelone, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce mercredi soir au Parc des Princes, c’est l’un des chocs des quarts de finale de la Ligue des champions entre deux équipes qui se sont rencontrées à des multiples reprises dans cette compétition ces dernières années.

Sept années après la remondata au Camp Nou, le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont à nouveau opposés, cette fois-ci pour le compte un quart de finale de la Ligue des champions. 2017, le Barca entrainé par Luis Enrique avait réussi l’exploit historique de battre le club Parisien 6 buts à 1 au match retour après avoir perdu l’aller sur le score de 4 buts à 0.

Le PSG avait tout de même pu prendre sa revanche sur cette remondata lors de la saison 2020/2021 de la Ligue des champions en éliminant le Barca, lors des huitièmes de finale, avec une victoire 4-1 puis un match nul 1-1. C’est donc nouvelle confrontation entre Parisiens et Barcelonais que va nous offrir la plus prestigieuse des Coupes d’Europe ce soir.

Hakimi est absent, suspendu, Luis Enrique devrait aligner dans les buts, Donnarumma avec une défense à 4 formée de Marquinhos, Nuno Mendes, Hernandes et Beraldo, (Danilo est pressenti pour être remplacant), au niveau du milieu à 3 Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz devraient être titulaires avec en attaque Mbappé, Dembélé et Lee ou Ramos.

Xavi devrait de son côté aligner, Ter Stegen, en défense, Cancelo et Koundé sur les côtés, Araujo et Cubarsi en défense centrale. De Jong, Christensen et Gündogan vont sans doute former le milieu de terrain catalan et pour l’attaque, le trio offensif Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus Foot qui est l’unique diffuseur légal du match PSG vs FC Barcelone en streaming et en haute définition en France.