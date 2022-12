Booba démolit Maes avec sa montre Richard Mille à 300 000 €

Les hostilités se poursuivent ! Booba attaque Maes sur sa façon d’afficher sa richesse sur les réseaux.

Pour faire monter la pression avant la sortie de son prochain album prévue pour le début d’année 2023, Maes vient de poster une vidéo sur Instagram dans en centre commercial en train de faire les boutiques, en s’affichant notamment dans des magasins de luxe Fendi et Louis Vuitton pour montrer ses derniers achats, une montre, des sneakers ainsi que des vêtements de grandes marques. Cette séquence a fait vivement réagir Booba.

Après une amitié de plusieurs années, l’embrouille entre les deux rappeurs français ne connait pas de répit ces dernières semaines et cette fois-ci Booba a ressorti les images d’une ancienne interview de son ennemi pour s’en prendre à lui. En effet B2O a retrouvé une ancienne interview de son rival avec Mouloud Achour sur Canal Plus pour l’émission Clique TV dans laquelle il s’exprime sur son rapport avec l’argent et le fait d’exposer sa richesse publiquement. L’entretien enregistré à Sevran date du mois de novembre 2021 après que le rappeur du 93 ait obtenu la certifié triple platine avec “Les derniers salopards“, un des plus gros succès rap français de 2020, il fait la promotion de Réelle Vie 3.0 dans ce réel talk.

“Ils ont pas un rond, mais ils s’habillent en Gucci, Versace. Ça veut dire, le premier biff qui va rentrer, ça va être pour l’apparence. Pour le regard des autres. Mais en vrai c’est pas ça. Je montre pas trop ce que j’ai et j’attise pas la jalousie. Je déteste carrément ça“ déclare Maes face à la caméra en réponse aux questions de Mouloud Achour. Booba a partagé les images de cette séquence sur Twitter avec la dernière vidéo postée sur Instagram de l’artiste Sevranais pour prouvait qu’il se contredit.

“Georgey la belle vie…” a ajouté Booba en légende du tweet pour nommer Maes par son véritable prénom. Dans la séquence diffusée, ce dernier s’affiche notamment avec des baskets Air Force x Louis Vuitton à 12 000 euros, une montre Richard Mille à 300 000 euros ou encore au volant d’une voiture de luxe. Un comportement à l’opposé des valeurs qu’il a décrit dans son interview pour Clique en affichant sur les réseaux son train vie de luxe et sa fortune.

Booba a également accusé Maes de ne pas posséder la montre avec laquelle il s’affiche pourtant sur les réseaux en déclarant dans un autre tweet, “Georgey rends la montre”. B2O a aussi posté des messages critiques des internautes envers le Sevranais. “Dubai ta matrixé, t’es devenu un mec des anges de la télé réalité mon reuf, elle loin l’époque de sale histoire, Tmax 530, libérable” “La Mala avec des objets qui ne t’appartiennent même pas”, “Elle loin l’époque où il disait ne pas être matérialiste, t’es devenu un vrai influenceur” ont réagi les internautes.