Maes se fait plaisir avec des Air Force x Louis Vuitton à 12 000 €

Maes dépense sans compter dans les accessoires de luxe et l’affiche !

Avant les fêtes de fin d’année, Maes s’est fait un beau cadeau et vient de l’afficher sur les réseaux. Après son échange avec Karim Benzema pour lui montrer sa nouvelle Richard Mille d’une valeur d’environ 300 000 euros, le rappeur Sevranais a fait l’acquisition d’une superbe paire de baskets qu’il a présenté à ses fans en filmant la séquence de son achat dans une boutique Louis Vuitton.

Alors que certains rappeurs comme Lacrim ont récemment expliqué ne plus vouloir s’afficher avec des marques de luxe. “Tu vois, là, je suis avec toi aujourd’hui, je n’ai pas mis de montre, je ne sens pas le besoin. Je ne mets plus rien de luxe, je ne ressens pas le besoin. J’ai arrêté, je pense que je dois faire des choses plus essentielles dans la vie” avait-il confié à ce sujet d’autres comme Maes ne sont pas du même avis. L’interprète de Madrina qui pourrait bien collaborer à l’avenir avec Rohff suite à sa récente déclaration élogieuse envers son compère a fêté le succès de son dernier single Fetty Wap en se faisant un petit plaisir.

En effet il y a quelques jours, Maes s’est filmé en train d’arriver dans une magasin de luxe de l’enseigne Louis Vuitton, avant de poser dans un salon privé avec ses amis et qu’un employé de la boutique entre dans la pièce pour apporter une boite avec une paire de Nike Air Force x Louis Vuitton. Un modèle rare d’une valeur de 12 000 euros. L’artiste du 93 en a profité pour également montrer en gros plan sa nouvelle montre, une Richard Mille.

La séquence a suscité des nombreux commentaires, des internautes ont validé le choix du modèle de baskets mais d’autres ont critiqué le fait de dépenser une telle somme pour une simple paire de chaussures. “Quand l’être humain devient superficiel au point de s’émerveiller juste sur une simple paire de basket qui au passage le prix de sa production ne dépasse pas 100 euros alors que le prix de vente est de 12000. C’est la fin….” ou encore “C’est triste de voir ça, les rappeurs me fatiguent vous êtes issues d’une communautés mais vous voulez paraître plus riche que les riches mdr. On peut se faire plaisir là n’est pas le soucis mais si tu le filmes ça perd son importance car tu veux montrer que tu as les moyens. Et ça devient minable car aucun vrai riche ne se film en faisant des achats. Mais les rappeurs jamais compris ce délire” peut-on découvrir dans les commentaires de la publication.