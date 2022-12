Maes passe un message à Benzema ! KB9 réagit

Maes est validé par Benzema en personne !

Maes peut toujours compter sur le soutien de Karim Benzema. La forte proximité entre les footballeurs et les rappeurs ne date pas d’hier. Cet échange entre le rappeur originaire de Sevran et l’actuel Ballon D’Or en vacances sur l’île de la Réunion, forfait pour le Mondial au Qatar suite à sa blessure avec l’équipe de France vient de le prouver une nouvelle fois.

Alors que les Bleus viennent de se qualifier pour les quarts de finales de la coupe du monde face à la Pologne ce dimanche avec le 52ème but d’Olivier Giroud sous le maillot tricolore, Benzema qui a quitté la sélection avant le début de la compétition se fait discret depuis l’annonce de son forfait pour le tournoi et n’a pas commenté la dernière victoire des Bleus mais reste tout de même actif sur les réseaux. En effet KB9 n’a pas manqué d’être interpellé par un message de Maes sur Instagram.

En clash avec Booba depuis plusieurs semaines dans un conflit de plus en plus tendu entre les deux rappeurs, Maes avait obtenu de la force de Benzema en début d’année suite à la sortie de plusieurs de ses titres inédits sur Youtube et Instagram. L’attaquant du Real Madrid s’était affiché dans des storys en train d’écouter des morceaux de l’artiste du 93 dont un single nommé “La Guitare” pour valider le titre.

Dans une récente story, le duo a récidivé. Maes s’est affiché avec une Richard Mille au poignet accompagné du message “Karim benzema, je peux signer au Real maintenant ? #Galactic” ainsi que d’une photo de KB9 prenant la même pose avec une montre similaire. Le buteur français a immédiatement partagé la publication dans une story mais sans ajouter aucun commentaire.

En parallèle de cet échange avec Benzema, l’auteur de Madrina a présenté les premières images de son prochain clip réalisé par Bader pour confirmer la préparation de son nouvel opus sous le label Omerta Records et Rohff vient aussi de lui adresser un message de respect en s’exprimant sur un éventuel featuring entre eux.