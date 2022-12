Un joueur anglais critique les Bleus : “La meilleure équipe a perdu”

Après le seum Belge, c’est le seum Anglais qui frappe !

Le discours de Declan Rice rappelle celui de Thibaut Courtois en 2018 après l’élimination de la Belgique face à la France (0-1) lors de la demi-finale de la Coupe du Monde en Russie. A l’époque, les Belges ont dominé l’équipe de France mais concédé la défaite sur un but de Samuel Umtiti. Tout comme le gardien du Real Madrid, le milieu de terrain de West Ham United n’a pas digéré la défaite de son équipe.

Pour la seconde fois consécutive, l’équipe de France de football atteint les demi-finales de la Coupe du monde. Comme il y a 4 ans en Russie, les joueurs entrainés par Didier Deschamps ont assumé leur statut en atteignant le dernier carré du Mondial au Qatar et la France fera face ce mercredi à la surprise de ce tournoi, l’équipe du Maroc. Les Lions de l’Atlas ont réussi l’exploit d’éliminer la Belgique lors de phase des poules avant de battre, l’Espagne et le Portugal grâce à une défense impressionnante en n’ayant perdu aucun match depuis le début de la compétition.

Pour arriver à ce stade de la compétition, les Bleus ont eux difficilement battu l’Angleterre. Harry Kane a eu la balle de match en fin de rencontre mais a manqué son penalty laissant la victoire à la France (2-1) alors que les Anglais ont dominé. Hugo Lloris a réalisé plusieurs arrêts décisifs de quoi frustrer ses adversaires comme Declan Rice qui affirme que la moins bonne équipe a gagné. “À part leurs deux buts, je ne me souviens pas de les avoir vus être créatifs. (…) À mon avis, la meilleure équipe a perdu ce soir (…) Nous ne nous sentions pas forcément trop confiants mais tout de même suffisamment pour penser passer et battre la France.” a-t-il déclaré.

The greater the talent, the greater the aim. The greater the aim, the greater the pain along the path to reaching it. This is all part of the journey to us being successful as a team. Thank you to everyone for your incredible support. We gave it absolutely everything. ❤️❤️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/ZvOSC2Vzfk

— Declan Rice (@_DeclanRice) December 11, 2022