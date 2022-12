Booba s’amuse de la défaite du Maroc, Maes le dégomme

Booba chambre le Maroc après la victoire de la France de quoi rendre furieux Maes qui l’attaque sur son physique !

L’équipe de France a mis fin aux rêves des Marocains d’être le premier pays Africain a atteindre la finale de la Coupe du Monde. Booba en a profité pour rire de cette défaite mais cela n’a pas plu à Maes qui a répliqué sévèrement pour remettre en place son ancien compère et afficher son soutien à son pays d’origine.

D’origine marocaine, Maes soutient l’équipe nationale maghrébine dans cette Coupe du Monde au Qatar et a encouragé à plusieurs reprises l’équipe des Lions de l’Atlas depuis le début du tournoi. Il a notamment félicité Achraf Hakimi et ses coéquipiers pour avoir réussi la performance historique de se hisser en demi-finale du tournoi. “Bravo à l’équipe de France. Bravo au Maroc pour avoir marqué l’histoire” a-t-il commenté dans une story pour applaudir la prestation des Marocains et saluer également celle des joueurs français qui vont tenter de décrocher une troisième étoile face à l’Argentine. Le rappeur du 93 a ensuite réagi à une publication de Booba après ce match qu’il n’a pas apprécié.

En effet suite à la qualification des Bleus en finale du Mondial, Booba a posté un montage de Tobey Maguire avec le drapeau du Maroc sans lunettes croyant apercevoir le trophée de la coupe du monde avant de mettre les lunettes et de se rendre compte qu’il s’agit en réalité d’une broche de kebab ayant une forme identique que le coupe. “Putain ça part déjà en coui**es” a commenté B2O avec des émojis mort de rire pour s’en amuser. Cette publication a énervé Maes, il a répondu en relayant une capture d’écran du tweet avec le message, “Rassure toi Elia, nous ne t’aimons pas aussi sale balance. Let’s go pour la 3ème place”.

Maes a ensuite taclé Booba avec la même illustration extraite du film Spiderman mais pour mettre en scène cette fois-ci son rival avec le haut de son corps puis le bas avec ses jambes afin de se moquer de la disproportion entre les deux parties sur les photos affichées ainsi que la légende “Trop vif. C’est une maladie il a dit wsh”. Une attaque à laquelle le DUC n’a pas donné suite pour le moment.

En cette fin d’année les hostilités entre les deux rappeurs se poursuivent. Cette semaine le DUC avait déjà révélé que le Sevranais c’est fait virer du dernier album de SDM paru ce mois-ci. Le featruing a été retiré du projet sans que l’artiste du 92i ne donne d’explication à ce sujet.