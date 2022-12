Benzema : sa réaction fracassante à son possible retour pour la finale

Le Ballon D’Or, Karim Benzema snobe ouvertement l’équipe de France, ça risque de faire polémique dans la presse !

Après la victoire de l’équipe de France en demi-finale face au Maroc, le président français Macron a invité Karim Benzema et tous les autres joueurs blessés comme Lucas Hernandez à venir au Qatar pour la finale de la Coupe du monde. Ce dernier cité et KB9 figurent d’ailleurs toujours les feuilles de match des Bleus et auront le statut de champion du monde ainsi qu’une médaille en cas de triomphe de la bande à Didier Deschamps face à l’Argentine.

Suite à la qualification des Bleus, le Real Madrid a rapidement annoncé livrer une autorisation spéciale à Karim Benzema pour se rendre ce dimanche au Qatar rejoindre ses coéquipiers de l’équipe de France pour la finale du Mondiale mais des rumeurs ont ensuite circulé que KB Nueve ne souhaite pas quitter l’Espagne pour assister à cet événement. Réconcilié à la surprise avant l’Euro 2021 avec Didier Deschamps, la relation entre le buteur Madrilène et le sélectionneur semble s’être à nouveau tendue. L’ancien Lyonnais devait début la coupe du monde avec le statut de titulaire mais quelques jours avant le début de la compétition une blessure musculaire l’a contraint à déclarer forfait et il a quitté ses coéquipiers.

Benzema ne sera pas au Qatar ce dimanche !

Depuis ce départ des rumeurs d’une certaine tension entre les Bleus et Benzema ont circulé dans la presse mais l’information ne s’est pas confirmé et ses coéquipiers l’ont même démenti. Questionné sur un éventuel retour de KB9 par un journalisé après la victoire contre le Maroc, Deschamps s’était agacé de la question et n’a pas souhaité répondre. Même s’il ne peut pas participer sur la pelouse à la finale, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a révélé que Emmanuel Macron a bien proposé aux joueurs blessés et absents du mondial de venir lors du match face à l’Argentine.

Karim Benzema, Mike Maignan, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, N’Golo Kanté, Paul Pogba ou encore Christopher Nkunku sont concernés, “C’est en tout cas le souhait du Président d’arriver à les embarquer, pour qu’ils puissent prendre complètement leur part dans cette aventure.” a commenté la ministre mais des bruits de couloir ont affirmé que KB9 a décliné cette offre et KB9 en personne vient de le confirmer dans sa dernière publication Instagram avec une photo en gros plan de son visage avec le message très clair, “Ça ne m’intéresse pas”.

Il avait pourtant apporté son soutien à la france, “Allez les gars, encore 2 matchs on y est presque… derrière vous… Vamonos” avait-il déclaré dans une récente publication mais le buteur et le sélectionneur serait en froid depuis son départ du Qatar, ce dernier lui aurait reproché de ne pas l’avoir cité dans les remerciements de son discours de la cérémonie du Ballon d’Or.