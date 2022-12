Vegedream : les fans l’interpellent pour un nouveau tube des Bleus

Un deuxième “Ramenez la coupe à la maison” affole les supporters de l’équipe de France de football !

En attendant la finale de la Coupe du Monde ce dimanche après-midi entre l’Argentine et le France, les fans des Bleus sont de plus en plus nombreux à se manifester pour avoir un nouveau tube pour supporter des Bleus comme lors du Mondial en 2018 lorsque Vegedream a fait un carton avec son hit, “Ramenez la coupe à la maison“.

Avec plus de 330 millions d’écoutes sur Spotify et 447 millions de vues pour le clip, Vegedream a tout explosé à l’été 2018 grâce à son tube écrit après la victoire en Coupe du Monde de la France. Dans ce morceau, le chanteur dédicace tous les joueurs de l’équipe tricolore que ces derniers ont repris dans un premier temps avant d’être chanter par la France entière pour devenir l’hymne de ce second triomphe mondial des Bleus dans la plus grande des compétitions de football.

Le peuple demande un nouvel hymne à Vegedream !

Quatre ans après ce succès, la qualification pour une seconde finale consécutive des joueurs de Didier Deschamps a ravivé des bons souvenirs du côté des fans français. Nostalgiques, ils rêvent d’une troisième étoile et d’un nouveau chant en honneur aux Bleus. Depuis toute la semaine les messages ce sont multipliés sur Twitter pour demander à Vegedream d’aller un studio pour préparer un titre mais celui-ci n’a pas réagi aux sollicitations pour le moment et avait déclaré dans d’anciennes interviews ne plus vouloir être affilié à ce de genre de morceau à l’avenir.

“Vegedream peut commencer à prendre rendez-vous au studio là”, “Vegedream j’espère le son il est bientôt bouclé”, “Vegedream si on va en finale prépare nous un banger pitié”, “Sans vannes je suis Vegedream je fait un « Ramener la coupe Pt2 » avec plusieurs artistes dessus ( Tiakola – Naza – Dadju…) il a une carte a jouer la” ou encore “Vegedream en vrai il aura pas trop d’effort il va juste remix Ramenez la coupe à la maison tu remplaces ça par “La coupe elle reste à la maison” et c bon le son est fini” peut-on découvrir dans les tweets les plus populaires sur la plateforme à l’oiseau bleu.

Vegedream qui court en studio finir son couplet après le 2ème but #FRAMAR pic.twitter.com/3rP23GQU89 — Yanis⚔ (@Yanis_b29) December 14, 2022

Nan mais dites vous a tout moment vegedream vas nous drop une deuxième version de ce son pic.twitter.com/gOXQpDogk8 — ⤮ αηαconda🇫🇷🇫🇷 (@an_mkd) December 10, 2022

Nan mais dites vous a tout moment vegedream vas nous drop une deuxième version de ce son pic.twitter.com/gOXQpDogk8 — ⤮ αηαconda🇫🇷🇫🇷 (@an_mkd) December 10, 2022

Vegedream peut commencer à prendre rendez-vous au studio là — Tibo ☔️ (@cpastibo) December 10, 2022

Sans vannes je suis Vegedream je fait un « Ramener la coupe Pt2 » avec plusieurs artistes dessus ( Tiakola – Naza – Dadju…) il a une carte a jouer la — 10K🧣✨| BLEACH 🇫🇷 (@Dika10k) December 14, 2022

vegedream entrain de défoncer la porte du studio — Félicie (@felicieakafee) December 14, 2022

Ptdr Vegedream doit être au studio actuellement — ☾ (@jtmpastroptoi) December 14, 2022

Vegedream en vrai il aura pas trop d’effort il va juste remix Ramenez la coupe à la maison tu remplaces ça par “La coupe elle reste à la maison” et c bon le son est fini — Jean-Paul Belmondo 🇫🇷 (@DenzeIinho) December 10, 2022

Vegedream j’espère le son il est bientôt bouclé — ALEXOTIME (@AlexOTime) December 14, 2022