Rim’K répond sur la rumeur de sa relation avec la fille de Poutine

Le rappeur du 113 a tenu à rétablir la vérité face à la rumeur le concernant sur le tournage d’un de ses anciens clips dans lequel il aurait invité la fille de Vladimir Poutine. Dans l’émission « High & Fines Herbes », Gazo et DA Uzi ont fait resurgir cette information que Rim’K a formellement démenti.

Rim’K dément son lien avec la fille de Poutine !

En début d’année dernière, Rim’K était invité sur la chaîne Algérienne Ennahar. Lors de cette interview le rappeur franco-algérien s’est confié sur ses projets en Algérie avant d’être questionné sur son lien improbable avec la fille du président Russe, Vladimir Poutine. “Je ne veux pas de problème” avait-il répondu avec le sourire. Cette rumeur a fait surface en 2016 pendant le tournage du clip « Vida Loca » en featuring avec Lartiste, un titre extrait de son projet « Monster Tape ». A cette occasion le membre du 113 avait posté une photo sur ses réseaux avec une jeune photo et la légende “la fille à Poutine sera dans mon prochain clip“. De quoi intriguer ses fans à l’époque des faits, le cliché avait fait le buzz sur la toile.

Rim’K a ensuite expliqué dans un entretien que cette jeune femme a été proposé par une agence de mannequinat en France et qu’il n’a pas hésité pour la choisir afin qu’elle figure dans son clip sans confirmer ou non explicitement s’il s’agit bien de la fille du président Russe. Interrogé à ce sujet par ses compères Da Uzi et Gazo dans le nouvel épisode de la quatrième saison High & Fines Herbes intitulé “L’aquarium mortel”, le rappeur du collectif Mafia K’1 Fry a donné une réponse très claire pour mettre fin à la rumeur selon laquelle la fille de Vladimir Poutine apparaît dans le visuel du titre « Vida Loca ». “Non, c’est faux… Je me serais fais découper ! Au bled, journal télévisé, ils m’ont dit ça… c’est des oufs” a confié le rappeur originaires du Val-de-Marne.