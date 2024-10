Stomy Bugsy confesse une anecdote sur Beyoncé, « Elle vient et elle me prend à part »

Même s’il s’est mis en retrait de la scène musicale ces dernières années, Stomy Bugsy est revenu sur les moments importants de sa carrière de rappeur et notamment sur sa rencontre avec Beyoncé dans son interview pour le média Rapunchline à l’occasion de la promotion du film « Quatre Zéros ».

Stomy Bugsy révèle les coulisses de sa rencontre avec les Destiny’s Child

Stomy Bugsy, figure emblématique du hip-hop hexagonal, a récemment accordé un entretien à Rapunchline dans laquelle il est revenu sur sa carrière prolifique. L’occasion pour lui de dévoiler des anecdotes croustillantes sur l’une de ses rencontres les plus marquantes, avec les Destiny’s Child. Dans les années 90, Stomy Bugsy a eu l’opportunité unique de collaborer avec le groupe américain, alors au sommet de sa gloire. Le rappeur français a ainsi participé au remix du titre « Say My Name ». Mais cette collaboration n’a pas été de tout repos.

Lors de l’enregistrement du morceau, Stomy Bugsy a rencontré quelques difficultés. En effet, il avait initialement écrit un couplet dans lequel il citait les noms de toutes les membres du groupe. Cependant, Beyoncé, la future reine de la pop, a souhaité apporter quelques modifications. « Elle m’a dit qu’il fallait que je change ça », raconte Stomy Bugsy. Le rappeur a dû réécrire son couplet en tenant compte des changements de composition au sein du groupe. Malgré ces quelques complications, Stomy garde un excellent souvenir de cette collaboration, il a ensuite ajouté sur cette anecdote avec la femme de Jay-Z, « Après Beyoncé, elle vient et elle me prend à part. Elle me dit, il y en a deux du groupe qui sont plus là déjà. Il faut que tu changes parce que c’était un secret. Je suis obligé de réécrire. Et elle, ça se voit, c’était déjà la boss. Ça se voit que c’était la chef déjà. Elle disait aux autres, fais ci, fais ça. Non, c’était un grand moment« .

Stomy Bugsy a aussi évoqué sa rencontre avec Kelly Rowland, avec qui il a eu l’occasion de travailler sur un autre projet, « Elle est venue au studio, petit survet peau de pêche. J’ai fait des photos avec elle, je suis sur ses cuisses », se souvient-il avec amusement.