RK tacle Andy Delort sur son retrait de la sélection Algérienne

RK énervé par la décision d’Andy Delort le fait savoir ! Vainqueur de la Coupe d’Afrique en 2019 avec l’Algérie, l’attaquant Niçois s’est ensuite mis temporairement en retrait de la sélection nationale, ce choix agace le jeune rappeur français d’origine algérienne qui vient de le confier dans une vidéo pour la promotion de son nouvel opus.

RK très remonté contre Andy Delort !

D’une mère d’origine algérienne, Andy Delort obtient la nationalité algérienne au mois de mai 2019 avant d’opter sportivement pour la sélection Algérienne et de remporter la Coupe d’Afrique la même année. Fin 2021, il déçoit les fans des Fennecs en préférant se consacrer à l’OGC Nice et décline sa sélection en équipe d’Algérie puis provoque l’agacement du sélectionneur avant de revenir sur sa position à l’été 2022. Le joueur se remet ensuite à disposition de la sélection et s’excuse en évoquent un motif privé qu’il a caché à l’entraineur pour justifier son retrait temporaire et retrouve au mois de septembre dernier les Fennecs mais RK n’a pas digéré cet épisode.

Cette décision d’Andy Delort rend furieux ainsi que des nombreux fans algériens qui n’ont pas oublié se refus d’évoluer avec les Fennecs. « Delort, j’en ai rien à foutre. Toi tu as refusé l’Algérie ! On s’en rappelle » s’est exprimé RK en promo pour son dernier album dans une vidéo concept pour le média Breakmedia sur TikTok lorsque qu’il a dû choisir entre trois noms joueurs Algériens en citant ceux qu’il apprécie Riyad Mahrez et Ismaël Bennacer avant d’en éliminer un autre.

Le nouveau projet du rappeur intitulé Mentalité est disponible depuis le mois dernier et s’est écoulé à 21 250 ventes en première semaine.