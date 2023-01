Salt Bae : sa lourde sanction après avoir tenu la Coupe du Monde est tombée

Salt Bae, la sentence est tombée ! D’une façon totalement inattendue le restaurant turc suivi par plus de 50 millions d’internautes sur Instagram a fait sensation lors de la finale de la Coupe du Monde pour s’être incrusté après la rencontre au milieu des célébrations des joueurs Argentions et de leurs proches. Il a même pu tenir le trophée dans ses mains mais sans être autorisé à le faire ce qui a déclenché la fureur de la FIFA.

On connait la sanction de Salt Bae, elle est sévère !

Un mois après la finale du Mondial 2022 au Qatar remportée par l’Argentine face à la France lors de la séance des tirs au but, la polémique sur le comportement de Nusret Gökçe qui s’est immiscé aux cotés des joueurs Argentins en train de fêter le triomphe de leur équipe continue de faire l’actualité. En effet la FIFA n’a pas apprécié les agissements de Salt Bae qui accueille fréquemment dans ses restaurants des footballeurs comme Lionel Messi, Karim Benzema, Kylian Mbappé ou encore Paul Pogba ainsi que des rappeurs, dernièrement Gims et Offset se sont filmés en compagnie du chef cuisinier dans le Nusr-Et Steakhouse de Doha pendant la Coupe du Monde.

Connu pour ses vidéos sur les réseaux avec ses manières spéciales d’assaisonner la viande et de servir ses plats à ses clients les plus célèbres, le boucher turc s’est retrouvé sans autorisation sur la pelouse du Lusail Stadium suite à la victoire des Argentins en finale et n’avait pas le droit de toucher le trophée récompensant les vainqueurs de la Coupe du monde de football. Après l’ouverte d’un enquête, la fédération sportive internationale du football va sanctionner Nusret Gökçe pour avoir pris des photos avec les champions du monde et leur trophée tout en le prenant dans les mains.

Les images avaient outré des nombreux spectateurs notamment sa photo « forcée » avec Lionel Messi. Les médias américains viennent de révéler que Salt Bae va être banni de la prochaine Coupe du Monde. La compétition aura lieu en 2026 en Amérique du Nord où le restaurateur turc possède 7 enseignes. « Sanctionné ! La Fifa bannit Salt Bae pour la Coupe du monde 2026. Il est puni car il a perturbé les célébrations de l’Argentine sur le terrain », a révélé un présentateur d’ESPN même si la FIFA n’a pas encore annoncé officiellement cette décision.