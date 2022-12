Bosh prêt à casser la gueule à Ciryl Gane en MMA ? Le combattant répond

“Bosh va bien te casser ta bouche ?, sans filtre Ciryl Gane a été questionné sur une possible confrontation face au rappeur français à l’antenne de Mouv’ !

C’est confirmé, l’interprète de Karnage dans la série Validé va faire ses débuts en MMA mais le nom de son premier adversaire dans l’octogone n’est pas encore connu et le combattant UFC a réagi à un éventuel face à face entre eux.

Bosh sera de retour dans les bacs ce 9 décembre avec l’album “Algorithme”. Un projet de 19 titres avec deux invités, Naza sur le morceau “Contrôle” et Soolking pour le single “Naza”. En parallèle de son actualité musicale, l’auteur du tube Djomb s’entraine pour son premier combat en MMA et s’apprête à se lancer en professionnel dans la ligue Arès tout en poursuivant sa carrière dans la musique. De passage dans les studios de Mouv’, Ciryl Gane a été questionné sur un combat contre le rappeur.

“Je ne sais pas si tu as vu, il y a Bosh qui s’est mis au MMA. Même qu’il s’entraîne de ouf avec ton coach beau gosse, Fernand Lopez. Donc est-ce que tu penses qu’un jour il va bien te casser ta bouche ?“ a lancé l’animateur Adam à Ciryl Gane toujours en convalescence suite à sa blessure après sa victoire lors de l’UFC Paris. Amusé par la question, le pratiquant français d’arts martiaux mixtes a répondu très sincèrement au micro de la radio.

Ciryl Gane défié par Bosh dans l’octogone ?

“Je pensais que t’allais être plus intelligent que ça frérot. Je pensais que t’allais faire une transition, je me suis dit « peut-être qu’il veut parler d’Arès, de ma ligue, etc… » Non, il veut me casser ma gueule.” s’est exprimé Bon Gamin. “On n’est pas dans la même catégorie de poids. Il est costaud mais il est quand même plus léger que moi. Je suis à 118 kilos. Je ne l’ai jamais croisé. On a plusieurs gars qu’on aimerait faire combattre sur Ares, je peux pas trop dire plus.” a-t-il ajouté.

Ciryl Gane a précisé que tous ceux qui viennent s’entrainer à la salle n’ont pas forcément l’intention de se battre en citant Gazo comme exemple, “S’il vient, il est content parce qu’il se sent mieux sur scène, il nous l’a dit, donc ils ne viennent pas forcément pour la bagarre.”.